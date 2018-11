Nach Unfall in Rastatt am Sonntag: Seniorin stirbt im Krankenhaus

Anzeige

Die Seniorin, die am Sonntag in Rastatt zusammen mit ihrem Ehemann von einem Auto erfasst worden ist, ist in der Nacht auf Dienstag im Krankenhaus gestorben.

Das teilt die Polizei mit. Die 72-Jährige hatte am Sonntagnachmittag gemeinsam mit ihrem zwei Jahre jüngeren Ehemann im Bereich der Röttererberg- und Hindenburgstraße die Straße überquert. Dabei wurde das ältere Ehepaar von einem Autofahrer übersehen, vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne. Der 70-Jährige konnte das Krankenhaus laut Polizei bereits wieder verlassen.