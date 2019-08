Nach Unwetter: S7 und S8 verkehren wieder regulär – Strecke zwischen Rastatt und Karlsruhe weiter gesperrt

Anzeige

Aufgrund schwerer Sturmschäden auf der Strecke zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Rastatt Bahnhof über Ettlingen West, Malsch und Muggensturm kommt es laut aktueller Prognose der DB Netz bis voraussichtlich 13 Uhr am Freitag, 9. August, zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr.

Der Betrieb der Linie S71 ist eingestellt. Am heutigen Donnerstag, 8. August, können ab 20 Uhr jedoch Fahrten der Linie S71 im Abschnitt zwischen Rastatt und Achern durchgeführt werden. Die S71 kann den Streckenabschnitt von Rastatt nach Karlsruhe aber weiterhin nicht passieren.

Die Linie S81 kann den Streckenabschnitt von Rastatt nach Karlsruhe über Muggensturm ebenfalls weiterhin nicht passieren und verkehrt nur im Abschnitt zwischen Rastatt Bahnhof und Forbach. Die Fahrgäste werden gebeten für die Strecke von Rastatt über Muggensturm und Ettlingen West nach Karlsruhe die Busse des Ersatzverkehrs zu nutzen.

Zudem können Fahrgäste von Rastatt aus mit den AVG-Linien S7 und S8 sowie den Zügen des übrigen Regionalverkehrs über den Streckenast Rastatt – Durmersheim – Karlsruhe Albtalbahnhof nach Karlsruhe gelangen. Die genannten Bahnen verkehren auch in umgekehrter Richtung.

Die Linien S7 und S8 verkehren nun beide wieder planmäßig. Da der gesamte Regional-, Güter- und Fernverkehr teils umgeleitet werden muss, kann jedoch weiterhin der Halt Durmersheim Bf von den Linien S7 und S8 nicht bedient werden! Reisende von und nach Durmersheim werden gebeten, den Halt Durmersheim Nord zu nutzen.

Ersatzverkehr auf dem Streckenast Rastatt – Muggensturm – Karlsruhe

Zwischen Karlsruhe Hauptbahnhof und Rastatt Bahnhof ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Es pendeln hier mehrere Busse ohne festen Fahrplan. Pro Stunde und Richtung können in diesem Pendelbetrieb derzeit etwa zwei Busfahrten angeboten werden. Es werden folgende Halte bedient:

Karlsruhe Hbf-Vorplatz: Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand bei der „City-Tour“ – Albtalbahnhof: Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand in der Victor-Gollancz-Straße – Ettlingen Bunsenstraße: Haltestelle der Buslinien 105 und 109 – Bruchhausen Eisenstock: Haltestelle der Buslinie 104 – Malsch Mozartstraße: Haltestelle der Buslinien 103 und 104 – Malsch Bahnhof / Industriegebiet: Haltestelle der Buslinien 110 und 111 – Malsch Süd: Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand – Muggensturm Freibad: Haltestelle der Buslinie 259 – Muggensturm Bahnhof: Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand – Rastatt Bahnhof: Ostausgang der Unterführung, nicht auf dem Bahnhofsvorplatz.

Mit Blick auf die Stadtbahnverbindungen werden die Fahrgäste gebeten sich über die elektronischen Auskunftsmedien auf den Internetseiten www.kvv.de und www.avg.info zu informieren. Zudem kann man sich vor Fahrtantritt auf www.bahn.de/aktuell, in der Reiseauskunft auf m.bahn.de oder über www.bahn.de/Reiseauskunft informieren.

BNN