Oberleitungs-Projekt eWayBW: Bauarbeiten an der B462 haben begonnen 

Nachdem seit 2. Juni die Vorarbeiten für das eWayBW-Pilotprojekt mit Oberleitungen für Lastwagen auf der B462 ausgeführt wurden, hat am Wochenende der erste Eingriff in den fließenden Verkehr stattgefunden. In den Nächten auf Samstag und Sonntag wurde der zweispurige Fahrstreifen in Richtung Rastatt zischen Kuppenheim-Oberndorf und der Anschlussstelle an die L67 (Kuppenheim-Muggensturm) komplett für den Verkehr gesperrt.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Peter Hegmann

Die Fahrzeuge müssen jeweils zwischen 22 und 5 Uhr die Ortsdurchfahrt von Kuppenheim als Umleitungsstrecke benutzen. In beiden Nächten wurden auf der Richtungsfahrbahn Rastatt eine Mitteltrennwand aus Betonfertigteilen montiert.

Betonwände für Oberleitungs-Projekt eWayBW

Erforderlich wurde dies wegen der Arbeitssicherheit bei den Fundamentarbeiten für die Errichtung der Oberleitungsmasten für das Pilotprojekt mit Namen eWayBW. Bei einsetzender Dämmerung und leichtem Nieselregen wurde zunächst die Fahrbahn in Richtung Murgtal ab der Höhe der Tankstelle mit Motel auf die rechte Fahrspur reduziert. Das erfolgte während des laufenden Verkehrs durch die Aufstellung von rot-weiß-schraffierten Leitbaken.

Hinter der Ausfahrt in Oberndorf wurde die Fahrbahn pünktlich um 22 Uhr durch eine Absperrschranke und das Verbotszeichen für Fahrzeuge aller Art komplett geschlossen. Danach fuhren ein Bagger und der erste Lkw aus ihrer Lauerstellung hinter die Absperrung.

Auf dem Sattelauflieger befinden sich 30 je sechs Meter lange und 90 Zentimeter lange Betonwände. Sie werden nacheinander durch den Bagger auf die Fahrbahnmitte gestellt und wie am Fließband miteinander durch Bolzen verbunden.

Die so entstehende Wand hält auch den Anprall eines Lkw aus und verschiebt sich je nach Geschwindigkeit nur um einige Zentimeter. In der Ferne taucht bereits der nächste Lkw auf und die Wand wächst Meter um Meter Richtung Rastatt.

Erneute Bauarbeiten auf der B462 am nächsten Wochenende

Allerdings reicht eine Nacht nicht für die gesamte Strecke und die Prozedur musste in der Nacht auf Sonntag wiederholt werden. Nachdem die Mittelstreifenüberfahrten fertiggestellt sein werden, wird die Verkehrsführung auf der B462 geändert. Die Fahrbahn wird in jede Richtung nur noch einspurig zur Verfügung stehen.

Die dann auf der ursprünglich zweispurigen Strecke entgegenlaufenden Verkehrsströme werden durch die Betonschutzwand voneinander getrennt. Die beiden Ausfahrten der L67 (Richtung Muggensturm) und L77 (Kreisel EKZ Kuppenheim) sind laut Regierungspräsidium während der gesamten Bauzeit befahrbar.

Die Abfahrt auf die K3714 nach Bischweier wird je nach Arbeitsrichtung jeweils in eine Richtung gesperrt sein. Die Anbindung an Bischweier ist aber dauerhaft über die L67 oder die Wendemöglichkeit an der Ausfahrt der L77 zur Ausfahrt K3714 sichergestellt. Die gesamte Pilotstrecke ist 18 Kilometer lang. Hinweise zur Baustelle gibt es in der „Verkehrsinfo BW“–App für iPhone und Android-Geräte.