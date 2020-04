Coronavirus: Overheadfolien werden zu Gesichtsschilden aus dem 3D-Drucker

Anzeige

Während das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend stillsteht, kämpfen Kliniken, Altenheime, Ärzte und medizinisches Personal nicht nur gegen die Corona-Pandemie und ihre Folgen, sondern auch mit dem zunehmenden Mangel an bestimmten Schutzartikeln.

Von unserem Mitarbeiter Ralf Joachim Kraft

Eine Gruppe aus dem Rastatter Raum hat jetzt darauf reagiert und fertigt seit dem 26. März sogenannte „Face Shields“. Die Gesichtsschilde kommen direkt aus dem 3D-Drucker.

„Ausschlaggebend war für uns ein Hilferuf der Uniklinik Tübingen. Darauf aufmerksam wurden wir durch einen Bekannten, der dort arbeitet“, berichtet der Iffezheimer Mechatronik-Student Samuel Oesterle, dass die Uniklinik bis Mitte vergangener Woche bereits die ersten 50 Exemplare abholen konnte. Die Gruppe möchte die Menschen im Gesundheitswesen unterstützen, arbeitet ehrenamtlich und stellt ihnen die Gesichtsschilde kostenfrei zur Verfügung. „Wir wollen gemeinsam stark sein im Kampf gegen Covid-19. Das ist uns eine Herzensangelegenheit“, unterstreicht der 21-jährige Tüftler und CAD-Zeichner.

Mehr zum Thema: Ettlinger zeigt Corona-Schutzschild aus dem 3D-Drucker

Vierköpfiges Team investiert komplette Freizeit

„Daher widmen wir momentan unsere komplette Freizeit dieser Initiative.“ Mit „Wir“ meint der Iffezheimer das vierköpfige „MaskUp-Team“ mit seinen Mitstreitern Michael Kobienia, Lehrer an der Josef-Durler-Schule, Magdalena Gießner (Organisation und Team-Koordination) und Juliane Ludwig (Marketing, Social Media und Kreativbüro).

Gefertigt werden die Gesichtsschilde aus Overheadfolien. „Wir haben schon eine Weile daran getüftelt. Zunächst haben wir uns die im Internet Open Source, also kostenfrei zur Verfügung gestellten CAD-Zeichnungen eines auf 3D-Druck spezialisierten Unternehmens angeschaut und anschließend eigene Zeichnungen und mehrere Prototypen erstellt – ganz so, wie es in der Entwicklung üblich ist“, berichtet Oesterle. Schon vergangene Woche seien die ersten 100 Exemplare ausgeliefert und erprobt worden „Die in der Praxis gewonnenen Erfahrungswerte haben wir aufgenommen und das Produkt auf diese Weise kontinuierlich verbessert.“

Den Aufruf, sich durch Mitarbeit oder in Form von Spenden zu beteiligen, startete die Gruppe im gesamten Freundes- und Bekanntenkreis sowie in allen sozialen Medien. Das Netzwerk der Helfer, die Gummibänder montieren, mit Halterungen aus eigenen 3D-Druckern, elastischem Gummiband oder mit Overheadfolie die Gruppe unterstützen, wachse täglich, sagt Oesterle.

„Inzwischen sogar schon so stark, dass wir unsere Maker, also die Privatpersonen mit 3D-Druckern in zwei Teams – die Crew Rastatt/Baden-Baden/Karlsruhe und die Crew Stuttgart/Tübingen aufgeteilt haben“, berichtet Magdalena Gießner. Finanzielle Hilfe gebe es vom Förderverein der Josef-Durler-Schule, „damit wir weiteres Material beschaffen und die Produktion fortsetzen können“.

Mehr zum Thema: Lehrer aus Baden-Baden unterstützen Kliniken mit Schutzschilden aus dem 3D-Drucker

Schon 750 Gesichtsschilde verteilt

Aktuell seien etwa rund 40 Personen mit mehr als 40 Druckern an unterschiedlichen Standorten an der Hilfsaktion beteiligt. In der Josef-Durler-Schule (JDSR) laufen laut Oesterle fünf 3D-Ultimaker-Drucker, die das berufliche Schulzentrum des Landkreises Rastatt im Rahmen des Digitalisierungspaktes erhalten hatte. Alleine diese Maschinen drucken laut Oesterle 60 bis 80 Masken pro Tag. Die Verbindung zur JDSR rühre daher, „dass wir alle ehemalige Schüler des Technischen Gymnasiums dieser Schule sind und bis heute gute Kontakte dorthin haben“, berichtet der Iffezheimer.

Lag die Tagesproduktion anfangs bei rund 100 „Face Shields“, so liege sie inzwischen deutlich höher. „Aktuell haben wir 750 Gesichtsschilde verteilt. Neben der Uniklinik Tübingen und Kliniken in Stuttgart wurden in unserer Region die Klinik in Baden-Baden/Balg, mehrere Häuser im Verbund Haus Edelberg, Arztpraxen in Rastatt und Baden-Baden sowie viele Privatpersonen aus der Risikogruppe beliefert“, ergänzt Magdalena Gießner. Die Nachfrage sei sehr hoch.

Mehr zum Thema: Coronavirus: Schutzmasken aus China in Pforzheim eingetroffen