Sie haben sich der einzigartigen Musik von Pink Floyd verschrieben und wollen am Samstag, 1. Dezember, ab 20 Uhr in der Badner Halle ebenfalls eine bombastische Live-Show liefern: Echoes. Die Tribute-Band hat sich seit Anfang der 90er Jahre ihren Lieblingsmusikern gewidmet und ihren Progressive- und Artrock bis heute perfektioniert. Unsere Mitarbeiterin Meike Paul sprach mit Schlagzeuger Steffen Maier über Ehrfurcht, große Träume und Bandrituale.

Sie haben sich mit ihrem musikalischen Schaffen voll und ganz Pink Floyd verschrieben. Woher stammt diese Begeisterung?

Maier: Wir sind alle schon seit frühen Jugendtagen große Fans dieser Band. Das hat uns bei Echoes zusammengeführt. Pink Floyd sind ein komplexes Konstrukt aus unglaublich ästhetischer Musik, lyrischem Tiefgang – es wird über die großen Themen der Welt philosophiert, revolutionären Sounds und Klangbilder. Die Alben sind alle sehr konzeptionell angelegt und die Liveshows sind bombastisch.

Und das wollten Sie unbedingt nachahmen?

Maier: Ja, das ist alles eine atemberaubende und sehr emotionale Gratwanderung zwischen den lichtesten Höhen und den dunkelsten Abgründen. Das hat uns als Jugendliche gefesselt und bis heute nicht mehr losgelassen.

Sie nennen sich Echoes – ist das der beste Titel der Band?

Maier: Zuerst ist es natürlich ein perfekter Name für eine Tribute-Band. Aber es ist auch ein toller Titel von Pink Floyd, mit über 22 Minuten sogar der längste. Der beste Song ist es wahrscheinlich nicht. Aber er war 1971, als er auf dem Album „Meddle“ erschien, so etwas wie eine Blaupause für die Dinge, die da noch kommen sollten.

Was sollte denn noch kommen?

Maier: Pink Floyd waren in den 60er Jahren noch eine Psychedelic Band. „Echoes“ markiert aber den Aufbruch in die Art- und Progrockphase der Band. Viele Ideen, die später auf Meilensteinen wie „Dark Side Of The Moon“, „Wish You Were Here“ und auch „The Wall“ zur Entfaltung kamen, waren im Titel „Echoes“ schon angelegt. Und das alles wollen wir natürlich vereinen.

Was unterscheidet Pink Floyd für Sie von anderen Bands?

Maier: Sie hatten eine ganz eigene Ästhetik und vor allem haben sie ihrer Musik unglaublich viel Raum gelassen.

Auf subtile Weise komplex.

Im Vergleich zu den komplexen und komplizierten Song-Strukturen anderer Bands?

Maier: Genau. Andere progressive Bands in den 70ern wie Genesis, Yes oder King Crimson haben ja oft jeden Takt mit Noten geradezu vollgestopft. Pink Floyd waren auch komplex, aber auf eine subtilere Weise.

Ach ja?

Maier: Ja! Die Musik hat etwas Atmendes, was man sonst kaum irgendwo findet. Und die Klänge und Klangbilder waren revolutionär.

Und wird die Rastatter auch eine kleine Revolution erwarten? Können Sie was über die Bühnenshow verraten?

Maier: Natürlich adaptieren wir auch die visuelle Umsetzung. Pink Floyd waren eine der ersten Bands, die verstanden haben, wie optische Elemente die Musik unterstützen können. Heute sind sie quasi das Synonym und der Maßstab schlechthin für bombastische Light-Shows. Wir werden also auch eine Menge intelligente Scheinwerfer und „Mr. Screen“, die runde Leinwand mit den Videos, mit im Gepäck haben.

Es ist schön, herumzukommen.

Sie haben schon unzählige Länder bereist. Gibt es dennoch geografische Ziele?

Maier: Grundsätzlich ist es immer schön, ein bisschen herumzukommen, neue Orte kennenzulernen und andere Menschen zu treffen. Natürlich wäre es auch toll, mal über den großen Teich zu gehen und in Kanada, den USA oder Südamerika zu spielen.

Und Fernost?

Maier: Klar! Auch Asien ist sicher sehr reizvoll. Tatsächlich gibt es immer wieder mal Anfragen aus solchen Ländern, sogar Indien war schon dabei. Allerdings ließ sich das bis jetzt leider noch nicht realisieren. Aber warten wir mal ab. Vor ein paar Jahren hätten wir auch nicht geglaubt, dass wir irgendwann mal in Kroatien, Dänemark oder gar Russland spielen. Und nun sind wir dieses Jahr schon zum dritten Mal in Moskau. Wir lassen uns überraschen, wo uns das alles noch hinführt.

Standen Sie bereits mit Mitgliedern der Band auf der Bühne?

Maier: Nein, leider noch nicht. Ich denke aber, dass da auch der Höhenunterschied viel zu groß ist. Wir sind eine Tribute-Band aus Deutschland, Pink Floyd sind Götter aus dem Rock-Olymp.

Was nicht ist, kann noch werden – das sagten Sie doch gerade.

Maier: Na, wir wissen beispielsweise, dass Leuten von Pink Floyd unser Akustik-Album „Barefoot To The Moon“ zugespielt wurde. Vielleicht kommt da ja irgendwann mal ein Feedback, das wäre spannend.

Das war schon so eine Art Ritterschlag.

Gibt es eigentlich noch andere Idole?

Maier: Auf jeden Fall. Und die haben wir auch schon getroffen. In diesem Sommer konnten wir zum Beispiel bei einem Open Air Geoff Tate (Ex (Ex-Queensryche Singer), Michael Sadler (Saga) und Midge Ure (Ultravox) als Gastsänger bei uns auf der Bühne begrüßen. Alles ebenfalls Idole unserer Jugend, von denen wir selbst viele Platten zuhause im Schrank stehen haben. Das war schon so eine Art Ritterschlag.

Wie sieht es eigentlich mit eigenen Musik-Projekten aus?

Maier: An erster Stelle wäre da das erwähnte „Barefoot To The Moon“ zu nennen, da haben wir die Songs von Pink Floyd für eine akustische Variante aufwendig umarrangiert und aufgenommen. Da war zum Beispiel das Streichquartett vom Bohemian Symphony Orchestra aus Prag dabei. Das Album hat sehr große Beachtung gefunden und war sogar in den Top 20 der Charts, worüber wir uns sehr gefreut haben.

Und ansonsten sind sie auch Solo unterwegs?

Maier: Unser Sänger und Gitarrist Oliver Hartmann hat dieses Jahr unter dem Namen „Hartmann“ sein siebtes Soloalbum veröffentlicht, außerdem ist er fester Bestandteil von „Avantasia“, dem All-Star-Metal-Projekt von Tobias Sammet, und auch viel für andere Künstler im Studio. Unser Bassist Martin Hofmann hat bereits in den 70ern mit seiner damaligen Band „Scaramouche“ eigenes Material veröffentlicht. Also ja, wir sind beschäftigt.

Wir bieten ein Best-off.

Und welche Songs dürfen bei keiner Ihrer Tribute-Shows fehlen?

Maier: Streng genommen eigentlich fast keiner, weil Pink Floyd einen ungeheuren Output an großartigen Songs hatten. Aber dann müssten wir sechs bis acht Stunden spielen und würden natürlich jeglichen Rahmen sprengen. Insofern bieten wir ein komprimiertes, knapp dreistündiges Best-off, bei dem sowohl eingefleischte Fans als auch Leute, die Pink Floyd vielleicht nur aus dem Radio kennen, auf ihre Kosten kommen. Außerdem streuen wir auch immer wieder seltene Perlen ein, die Pink Floyd noch nie oder schon sehr lange nicht mehr gespielt haben.

Sie würden Ihren Vorbildern auf Augenhöhe begegnen, heißt es. Sind sie dennoch ehrfürchtig?

Maier: Naja, auf Augenhöhe sind wir ganz sicher nicht. Wir spielen diese Musik ja nur nach. Das stellt zwar in gewisser Weise auch eine Leistung dar, ist aber nichts dagegen, was Pink Floyd geleistet haben – nämlich diese Musik zu erschaffen. Insofern sind wir natürlich ehrfürchtig und durchaus auch demütig.

Und gibt es Rituale vor einem Auftritt?

Maier: Nichts Spektakuläres jedenfalls. Man isst etwas zusammen, anschließend spielt oder singt man sich warm. Da hat jeder so sein individuelles Programm. Ab spätestens 15 Minuten vor dem Auftritt versuchen wir, uns als Band gemeinsam etwas zurückzuziehen, mental wie emotional auf die Show vorzubereiten und die Konzentration hochzufahren. Schließlich liegen fast drei Stunden mit ziemlich komplexer Musik vor uns.