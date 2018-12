Anzeige

Von Martina Holbein

Knapp 300 Meter trennen die zwei Fußgängerdrückampeln in der Badner Straße voneinander. Sie sollen Fußgängern die gefahrlose Überquerung der B3 hin ins Münchfeld, wo auch die Carl-Schurz-Grundschule ist und der Kindergarten St. Franziskus, ermöglichen. In einem unregelmäßigen Intervall sollen diese Ampeln nun immer dienstags und donnerstags zwischen 13 und 15 Uhr von engagierten Bürgern betätigt werden, um ein Symbol gegen das starke Verkehrsaufkommen zu setzen und damit den Verkehrsfluss erheblich beeinträchtigen.

Rundkurs zwischen den Ampeln

Den Anfang machte am Dienstag, 4. Dezember, eine Gruppe von sechs Leuten, die sich auf den Rundkurs zwischen den Ampeln begaben und diese auf „Rot“ drückten, damit die Auto- und Lkw-Fahrer anhalten mussten. Nicht alle freilich nahmen das Signal ernst, einer gab noch einmal extra Gas und preschte über die rote Ampel.

Gedrückt wird dienstags und donnerstags

Andere fluchten aus dem Auto heraus über die Fußgänger, die es wagten, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen. Der überwiegende Teil aber begab sich in sein Schicksal und hielt eben an den insgesamt vier Ampeln auf rund einem Kilometer Strecke an, die zwei Fußgängerdrückampeln liegen dazwischen.

Die Tage Dienstag und Donnerstag wurden gewählt, da diese laut Zählungen des Regierungspräsidiums die verkehrsstärksten sind.

Rotphasen wirken wie Nadelstiche

Ausgerechnet am Auftakt-Dienstag war aber relativ wenig Verkehr, das provozierte Chaos blieb aus, zumindest bis 14 Uhr, als die zweite Gruppe ihren Marsch von Ampel zu Ampel antrat. So wirkten die kurz hintereinander gedrückten Rotphasen eher wie Nadelstiche, aber die reichten schon aus, um manch einen Zeitgenossen so in Rage zu bringen, dass er mit aufheulendem Motor bei Grün davonbrauste.

Lauter Flüsterasphalt

Ein weiteres Problem wurde bei dieser Aktion ebenfalls deutlich: Der Flüsterasphalt flüstert bei nasser Fahrbahn nicht, sondern ist ganz schön laut. Außerdem beklagten die Anwohner die fehlende Drainage. Bei länger andauerndem Regen sammelt sich das Wasser an der Fußgängerdrückampel bei der Einmündung in den Südring am Fahrbahnrand, die Dusche für wartende Fußgänger gibt’s umsonst.

Aktion wird fortgesetzt

Weiter beobachteten Teilnehmer der Aktion, die von der Bürgerinitiative Lärmschutz Rastatt Münchfeld/Siedlung organisiert wurde, dass vermehrt die verkehrsberuhigte Münchfeldstraße zum Ausweichen genutzt wird, sogar von 40-Tonnern, die dann Probleme mit dem Weiterfahren bekommen.

Auch wenn es nun am Dienstag nicht die ganz große Aktion war, weil schlicht weniger Fahrzeuge unterwegs waren, die Aktion „rote Ampel“ wird fortgesetzt, um deutlich zu machen, dass bei Neuansiedlungen von Betrieben und beim Bau von neuen Wohnanlagen mitgeplant werden muss, wie und wohin die zu erwartenden Verkehrsströme fließen, damit sie sich nicht einfach in Wildwest-Manier ihren Weg durch die Wohngebiete suchen.