In Zeiten von Falschmeldungen und erstarkendem Rechtspopulismus ist das Vertrauen der Menschen in unabhängige Berichterstattung sehr wichtig – gerade auch im Lokalen. In der Kampagne „Journalismus zeigt Gesicht“ werden ausgewählte Journalisten vorgestellt, die direkt vor Ort im Einsatz sind – wie Michael Janke.

Die Bürger hatten den Bahnhof schon aufgegeben. Sie hatten sich gewöhnt an das Bild von Behinderten, die mit dem Zug ankommen und hilflos auf dem Bahnsteig stehen. An tropfende Rohre und abgeblätterten Putz. An Stolperfallen und abgesperrte Überwege. Sie hatten sich auch gewöhnt an eine beschwichtigende Bahn und an Kommunalpolitiker, denen das alles offensichtlich nicht wichtig ist.

Betroffener klagt sein Leid gegenüber den BNN

Eines Abends rief ein kranker, alter Mann in der BNN-Redaktion an und beklagte sein Leid mit diesem maroden Rastatter Bahnhof. Das Sprechen fiel ihm schwer, es war förmlich zu spüren, wie er sich über die Treppen auf viel zu niedrige Bahnsteige und von dort in viel zu hohe Züge kämpfen muss. Für die Lokalredaktion war das ein Anlass, den Bahnhof zu einem Schwerpunkt der Berichterstattung zu machen.

Schonungslos wurden die dunklen Ecken der Bahn ans Licht gezerrt. Das aus den Ritzen der Bahnsteige sprießende Unkraut. Die Frau, die in der holprigen Unterführung gestürzt war. Der Behinderte, der jeden Morgen von Fahrgästen die Treppen hinuntergetragen wird. Die Anzeigen und Ansagen, die alles ankündigen, nur nicht die Züge, die kommen. Den Rettungsdienst, der im Notfall die Bahnsteige nicht erreicht.

Eines Tages rief ein Leser an und meinte, er habe sich gewundert, warum im Lokalteil ein Bahnhof aus einem Entwicklungsland abgebildet sei. „Erst beim zweiten Blick sah ich: Das ist ja Rastatt“, sagte er entsetzt.

Politiker setzen sich in Bewegung

Langsam kamen Politiker und Rathaus in Bewegung – es wurden Briefe an die Bahn geschickt mit Bezug auf BNN-Berichte, im Gemeinderat wurde über den Bahnhof beraten. Sogar der Fastnachtsumzug nahm das BNN-Thema auf. Dann zauberte die Bahn einen Sanierungsvorschlag aus der Schublade. Mit immer höheren Forderungen wollte sie die Stadt beteiligen, am Ende hätte Rastatt über vier Millionen Euro bezahlen müssen. Das lehnte der Gemeinderat ab und machte deutlich, dass mehr als eine Million Euro nicht drin sind.

Damit war die Sanierung wieder vom Tisch – allerdings nicht für die BNN-Redaktion. Als dann im August 2017 der Tunnel bei Niederbühl einbrach und die Strecke gesperrt war, mussten zwei Millionen Menschen in Rastatt ein- und aussteigen.

Hier endet die Glitzerwelt der Bahn

Die Bilder von Reisenden mit schweren Koffern, Kinderwagen und Rollstühlen auf steilen Treppen gingen wieder durch die Zeitung unter dem Motto: „Hier endet die Glitzerwelt der Bahn“. Und dann, kurz vor der Wiedereröffnung der gesperrten Strecke, trat der Bahnchef vor die Presse: Der Bahnhof wird saniert. 2023 soll er fertig sein.

Der Rastatter Bahnhof – ein Beispiel von vielen: So lange es eine wachsame Lokalpresse gibt, ist der Zug längst nicht abgefahren.