Rastatt baut neuen Kindergarten für 8,5 Millionen

Rastatt steht nach wie vor unter Druck, mehr Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen. In einem Jahr soll der Bau einer neuen Kindertagesstätte in der nördlichen Rheinau mit sechs Gruppen beginnen. Der Technische Ausschuss gab in seiner vergangenen Sitzung grünes Licht für das Großprojekt. Die Kosten liegen bei geschätzt 8,5 Millionen Euro.

Entgegen früherer Pläne soll das Gebäude doch nicht in Modulbauweise erstellt werden. Stattdessen ist eine zweigeschossige Holzkonstruktion geplant.

Im Erdgeschoss liegen zwei Krippen- mit Nebenräumen, ein Mehrzweckraum, Werkstatt, Lern- und Vorschulzimmer und Küche. Ebenfalls im Erdgeschoss befinden sich Verwaltung und Personalräume. Im Obergeschoss sind vier Gruppen- und Intensivräume untergebracht. Die Erschließung erfolgt über die Mathilde-Anneke-Straße.

Gebäude als zweigeschossige Holzkonstruktion geplant

Für Diskussionen im Ausschuss sorgte die Anzahl der Stellplätze, die nach Angaben der Verwaltung aufgrund der Bauordnung zwischen acht und zwölf liege – bei rund 30 Mitarbeitern. Weitere Stellplätze fänden sich entlang des Rheinauer Rings in einer Entfernung von 100 bis 150 Meter vom neuen Kindergarten.

Auch zur geplanten Bauweise gab es Kritik. Ein Antrag von Roland Oberst (AfD), eine Neuplanung in Massivbauweise zu erstellen und diese mit einem Kostendeckel zu versehen, fand aber keine Mehrheit. Stattdessen schloss sich der Großteil der Ausschussmitglieder dem Beschlussvorschlag der Verwaltung an.

Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat, der Planung zuzustimmen und die Verwaltung zu ermächtigen, alle Aufträge bis zu einem Gesamtkostenrahmen in Höhe von 8,5 Millionen Euro zu vergeben.