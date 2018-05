Rastatt -Einbruchsversuch

Rastatt (ots) – Die Glaseingangstür eines Geschäfts in der Poststraße hat in der Nacht auf Donnerstag einem Einbruchsversuch standgehalten. Eine bislang unbekannte Person hatte versucht mit einem Pflasterstein einer naheliegenden Baustelle die Glasscheibe der Eingangstür einzuwerfen. Dies scheiterte jedoch, sodass das Inventar des Ladens verschont blieb. Allerdings entstand an der Tür ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

