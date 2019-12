Rastatt ist mit 640 Tonnen Streusalz für Schnee und Glätte gewappnet

Anzeige

Wenn sich Regen zu Schnee und Frost verwandelt und die Straßen und Gehwege zu Rutschbahnen werden, dann rücken die Mitarbeiter der Technischen Betriebe der Stadt Rastatt aus. Mit 640 Tonnen Streusalz und neun Einsatzfahrzeugen sind diese für die kalte Jahreszeit gerüstet.

Rund Mitarbeiter sorgen an den Werktagen tagsüber für sichere Straßen. In den frühen Morgenstunden und am Wochenende befinden sich 22 Winterdienstmitarbeiter in Rufbereitschaft, um bei Bedarf Brücken, Bundes-, Land- sowie kommunale Straßen von Schnee und Eis zu befreien.

Räumfahrzeug benötigt eine Breite von drei Metern

Priorität haben für die Räumdienste Brücken, da diese aufgrund von Wasserdampf und ständigen Windböen besonders schnell vereisen. Gleichzeitig werden alle Steigungen, Feuerwehrzufahrten und die Zufahrtsstraßen zum Polizeirevier und dem Krankenhaus freigeräumt. Danach folgen Wohngebiete, in denen die Frauen und Männer Millimeterarbeit beweisen müssen. Denn das Parken ist zwar auf öffentlichen Straßen grundsätzlich erlaubt, das Räumfahrzeug benötigt aber eine Breite von drei Metern. Das erweist sich in engen, zugeparkten Wohnstraßen als besonders schwierig.

Mehr zum Thema: Karlsruhe ist für Wintereinbruch gewappnet

„Die Straßen, für die der städtische Räumdienst verantwortlich ist, müssen werktags von 7 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 20 Uhr befahrbar sein“, erklärt Andreas Schmitt, Kundenbereichsleiter der Technischen Dienstleistungen. Dennoch müssten Verkehrsteilnehmer auch in diesen Zeiträumen stellenweise mit Glätte rechnen oder auch mit einer geschlossenen Schneedecke. Auch wenn sich seine Mitarbeiter bemühen, bei Schneefall schnell vor Ort zu sein, sagt Schmitt, „dass die Räum- und Streufahrzeuge nicht gleichzeitig an allen Stellen der Stadt sein können“. Zudem gibt er zu bedenken, dass Straßen trotz Streusalz glatt sein könnten. Er appelliert deshalb an die Eigenverantwortung der Autofahrer.

Auch interessant: Café Bellini in Rastatt schließt Ende 2019

Räum- und Streupflicht

Dass das Wetter mitunter zu ungemütlichen Zeiten zum Streuen und Schneeschippen zwingt, kennen auch Hauseigentümer und Mieter. Diese sogenannte Räum- und Streupflicht endet erst um 20 Uhr, teilt die Stadt in einer Mitteilung mit.