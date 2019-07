Rastatt ist wieder offen für Klimapartnerschaft

Anzeige

Die Stadt Rastatt zeigt sich offen dafür, die Klimapartnerschaft mit der Stadt Saint Louis im Senegal wieder neu zu beleben. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss fasste der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung bei 30 Ja- und elf Neinstimmen mit großer Mehrheit.

Die Fraktionen von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FuR hatten beantragt, das Thema auf die am Donnerstag Tagesordnung zu setzen. Ziel sollte es sein, in Abstimmung mit den Partnern aus Saint Louis ein Paket von Vorhaben umzusetzen, die 2015 in einem Programm zusammengefasst wurden. Damals hatte die Stadt Rastatt beschlossen, sich an dem Projekt „50 kommunale Klimapartnerschaften“ zu beteiligen. Dabei weilte Ende 2015 auch eine Delegation aus dem Senegal in Rastatt.

Klimaanalyse auf dem Programm

Zu den Vorhaben zählte etwa die Aufforstung der Mangroven in Saint Louis oder auch die Ausstattung von öffentlichen Gebäuden dort mit Fotovoltaikanlagen. Auch Fördergelder sollten eingesetzt werden, um die Vorhaben umsetzen zu können. In Rastatt waren etwa eine Klimaanalyse für die Stadt sowie ökologische Anpassungsstrategien an den Klimawandel zur langfristigen Sicherung der Ökosysteme im Auwald im Naturschutzgebiet Rastatt Rheinaue Bestandteil des Programmes.

Mit knapper Mehrheit hatte der Rastatter Gemeinderat im September 2015 das entwickelte Projekt indessen vorerst auf Eis gelegt. Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch bestätigte in der Sitzung, dass die Partnerschaft seit 2015 ruht. Der von den Fraktionen gestellte Antrag solle seiner Überzeugung nach zunächst im Technischen Ausschuss vorberaten und aufbereitet werden: „Ein Schnellschuss hilft uns nicht weiter.“

Grundsatzentscheidung

Roland Walter (Bündnis 90/Die Grünen) sah in diesem Vorschlag „zu wenig Verbindlichkeit“ und plädierte nachdrücklich für eine Grundsatzentscheidung, wobei der Ausschuss dann eine inhaltliche und terminliche Präzisierung vornehmen könne – möglichst ohne zusätzliches Personal zu binden.

Klimaschutzmanager in Rastatt

Pütsch vermochte darüber indessen noch keine Zusagen zu geben. Er verwies zudem auf den neuen Klimaschutzmanager, der ab Oktober seine Arbeit in Rastatt aufnehmen soll, wobei es für ihn allerdings keine vorrangige Aufgabe sei, sich der Klimapartnerschaft zu widmen. Pütsch erwähnte auch eine im Herbst anstehende Tagung in Hagen, bei der die kommunalen Klimapartnerschaften und die Umsetzung von Projekten thematisiert werden. Danach könne sich der Technische Ausschuss damit befassen.

Die Mangroven könnten schon blühen. Aber besser spät als nie.

Brigitta Lenhard (CDU) schloss sich dem Antrag von Roland Walter an. Sie gab für ihre Fraktion ein klares Bekenntnis zur Klimapartnerschaft ab und hielt „mehr Rückendeckung aus dem Gemeinderat“ für sinnvoll. Joachim Fischer (SPD) bedauerte, dass bei dieser Partnerschaft vier Jahre ungenutzt verstrichen seien, nachdem damals nicht die notwendige Mehrheit erzielt worden sei: „Die Mangroven könnten schon blühen. Aber besser spät als nie.“

Diskurs um Klimapartnerschaft

Herbert Köllner (FW) wollte sich der Meinung seiner Vorredner indessen nicht anschließen und mochte zunächst den Technischen Ausschuss mit dem Thema befasst sehen, ehe dann der Gemeinderat entscheiden soll. Roland Oberst (AfD) lehnte den Antrag mit der Begründung ab, dass es „in der Stadt und den umliegenden Gemeinden viele Möglichkeiten gibt, für das Klima etwas zu tun.“

Wir finden das sehr positiv.

Simone Walker (FuR) sah indessen keine Probleme, dem Antrag zuzustimmen: „Wir finden das sehr positiv“. Michael Weber (FDP) zeigte sich skeptisch ob der anfallenden Kosten, wenn neues Personal nötig wird und erinnerte an weitere Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes, die von der Stadt zu bewältigen seien. Der neu in den Gemeinderat gewählte Marcus Grieser (Die Linke) hatte ebenfalls seine Zustimmung zu dem Antrag von Roland Walter signalisiert.