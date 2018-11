Anzeige

Die Alarmierung der Polizei durch eine Sicherheitsfirma wegen eines vermeintlichen Überfalls in der Poststraße stellte sich am Donnerstagnachmittag nach Eintreffen der Beamten glücklicherweise als nicht so schwerwiegender Vorfall heraus.

Gegen 17.45 Uhr lösten Mitarbeiter eines dortigen Geschäftes einen Alarm aus, da sie mit einem Kunden an den Rand jeglicher höflicher Kommunikation gerieten.

Rubbellos beschädigt

Der Mann war kurz zuvor durch den Erwerb eines Rubbelloses vom kleinen Glück geküsst worden und gewann dabei einen niederen Geldbetrag. Beim Freimachen des Loses wurde dieses jedoch beschädigt. Daher war eine sonst übliche, sofortige Auszahlung des Gewinnes nicht möglich.

Geld vehement eingefordert

Vehement und nachdrücklich forderte er jedoch den Gewinn, weshalb sich die Mitarbeiter nicht mehr anders zu helfen wussten und um Hilfe baten. Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizei entfernte sich der Unbekannte ohne, dass es zu strafbaren Handlungen kam.

(ots/ bnn)

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4118020