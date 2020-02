Rastatt Rathaussturm: Narrengericht verteilt Oberbürgermeister Pütsch zu Fassanstichen

Anzeige

Ohne Probleme gelang es Rastatts Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch, nach dem Sturm auf das Rathaus am schmutzigen Donnerstag drei Bierfässer anzuzapfen. Die Strafe wurde ihm von den närrischen Anklägern auferlegt. Pütsch hatte sich zuletzt bei dieser Aufgabe mehrfach blamiert. Einige Gemeinderäte unterstützten ihn.

Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und vermochte eine gewisse Nervosität kaum zu verbergen: Würde es gelingen, das Urteil des Narrengerichtes so umzusetzen wie gewünscht? Wenig später aber durfte der entmachtete Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch aufatmen: Er hatte es geschafft, die drei bereitgestellten Bierfässer so zu öffnen, dass ein Schaumbad für die umstehende Narrenschar vermieden wurde.

Nach ihrer Machtübernahme in der Verwaltungszentrale hatten die Narren einmal mehr die Stadtkasse entleert aufgefunden und den Rathauschef in Gewahrsam genommen, wenngleich er im Kostüm eines Gärtners zu fliehen versuchte. Freilich blieb der Versuch erwartungsgemäß erfolglos. Pütschs Verfehlungen vermochten die zahlreichen Neugierigen vor dem Rathaus allerdings nur bruchstückhaft zu vernehmen: Die Mikrofonanlage versagte weitgehend ihren Dienst.

Blamage beim Stadtfest

Allerdings blieb das Stadtoberhaupt dadurch nicht verschont von seiner Strafe: Wie die närrischen Ankläger aus den Reihen der GroKaGe, RaKaGe und KNG befanden, habe sich Pütsch nicht nur beim Stadtfest, sondern auch bei vielen anderen Festivitäten im Laufe des vergangenen Jahres beim Anzapfen von Bierfässern ordentlich blamiert – „und das in einer Brauerstadt wie Rastatt“. Und: „Selbst das Angebot zur Hilfestellung beim Anstechen hat er abgelehnt“, lautete ein weiterer Vorwurf. Nun aber gab es kein Entrinnen mehr: „Lerne zu zapfen, wie der Braumeister es befohlen hat“ hieß die Devise.

Schulterklopfen nach dem Erfolg

„Der Gemeinderat hilft mir“, vertraute der zum gemeinen Bürger mutierte Pütsch seinen Assistenten. Drei Fässer galt es zu öffnen für das fastnachtlich gestimmte durstige Volk – zweimal gelang dies gleich mit dem ersten Schlag, einmal benötigte Pütsch zwei Versuche. In entsprechender Jubelpose genoss er diesen Erfolg – begleitet vom anerkennenden Schulterklopfen vieler Beobachter. Für zwei Euro pro Becher durfte sich die Narrenschar den sauber gezapften Gerstensaft munden lassen. Die Einnahmen kommen einem sozialen Zweck zugute – wie es das Narrengericht befohlen hatte.

Weitere Strafe vermieden

So vermied Pütsch auch eine weitere drohende Strafe: „Wenn es nicht klappt, muss er so viele Bierfässer kaufen, bis er es schafft, richtig zu zapfen“, ließen die Ankläger wissen. Derweil durfte die närrische Gesellschaft neben der schäumenden Labsal auch den traditionell servierten Eintopf genießen – diesmal ganz umweltfreundlich in nachhaltigen Palmblattschalen.

