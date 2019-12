Wohnmobil bei Rastatt brennt: Hund stirbt in den Flammen

Anzeige

Auf einem Campingplatz bei Rastatt ist am Donnerstagmittag ein Wohnmobil vollständig niedergebrannt. Die Bewohner konnten den Flammen unverletzt entkommen. Für einen Hund kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, ist noch nicht abschließend geklärt, warum der Brand in dem Wohnmobil ausbrach. Die Bewohner seien zum Zeitpunkt des Feuers, das gegen 13.05 Uhr gemeldet wurde, nicht vor Ort gewesen und bleiben somit unverletzt. Die Feuerwehr fand allerdings den Hund der Wohnmobil-Besitzer bei den Nachlöscharbeiten am späten Nachmittag tot auf.

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit könne ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro.

ots/BNN