Pizzabotin in Rastatt überfallen

Anzeige

Eine Pizzabotin ist am späten Freitagabend in Rastatt überfallen worden. Die Frau wurde kurz nach 23.30 Uhr in der Lochfeldstraße attackiert und beraubt.

Wie die Polizei meldet, wurde die Pizzabotin nach einer anonymen Bestellung beim Ausliefern in der Lochfeldstraße von einem Mann angegriffen. Der unbekannte Täter stahl ihren Geldbeutel. Laut Polizeiinformationen soll er etwa 1,75 Meter groß und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Außerdem soll er „auffallend dicke Lippen“ haben, heißt es.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0781/212820.