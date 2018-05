Rastatt – Zusammenstoß nicht bemerkt

Rastatt (ots) – Die Kollision zweier Fahrzeuge auf der Lochfeldstraße blieb von einem beteiligten 58-jährigen Sattelzug-Lenker scheinbar unbemerkt. Der Mann wollte gegen 5:50 Uhr am Donnerstagmorgen von der Hohlohstraße links abbiegen, übersah hierbei jedoch ein von rechts kommendes Auto. Die 58-jährige Ford-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem ´Schwergewicht´ nicht verhindern, worauf der gleichaltrige Lastzug-Fahrer seine Fahrt unbekümmert fortsetzte. Wenig später konnte dieser jedoch auf einem Parkplatz in der Parallelstraße angetroffen werden. Dort gab er an, nichts von dem Vorfall mitbekommen zu haben, weil er sich als Ortsfremder hauptsächlich auf die Straßenbeschilderung konzentriert haben will. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

