Rastatter erzählt von seiner Kindheit auf einem Aalfänger am Rhein

Anzeige

Ein Kutter aus Stahl und Presspahn auf dem Rhein, gerade einmal 15 Meter lang und fünf Meter breit: Das war für Rolf Hauns aus Wintersdorf das Zuhause seiner Kindheit. Im Sommer, wenn die Sonne auf das Stahl knallte, herrschte ein Affenhitze auf dem Aalfänger. Im Winter überzog Eis das Deck. Aber Hauns war glücklich in diesem kleinen, schwimmenden Kosmos.

„Es war eine schöne Kindheit“, sagt der 65-Jährige. Von seinem Garten in Wintersdorf aus kann er den Mast des Schiffes sehen, das ihm einst Heimat war: der Aalfänger „Heini“, der inzwischen als Museumsschiff im Altrhein vor Anker liegt.

Hauns’ Vater Alfred hatte das Schiff in den 50er Jahren gekauft. Von August bis November lebte die sechsköpfige Familie auf „Heini“, benannt nach dem ältesten Sohn Heinrich. Abends legten sie die Netze aus, um die Aale auf ihrem Weg in die Laichgebiete abzufischen. Rolf Hauns war noch nicht einmal im Schulalter, als die schlangenartigen Fische vor ihm aufs Deck klatschten.

Nächtlicher Aalfang als Nebenerwerb

Er hat also eine ziemlich einzigartige Kindheit erlebt. Aber Hauns ist kein Mann großer Worte. „Wir haben halt gespielt“, sagt er über die Tage auf dem Wasser. Ins Plaudern gerät er, wenn es um technische Details geht. Mit Hilfe seines Handys und einer Zigarettenschachtel erklärt er, wie sich das 30 Meter lange Netz im Wasser aufgespannt hat.

In den frühen Morgenstunden holte es der Vater wieder ein. Mal waren zehn Aale drin, bei einem besonders guten Fang zappelten 30 Tiere in der Reuse. Nachdem sie in Bassins verstaut waren, ging der Vater von Bord zur Arbeit. Der nächtliche Aalfang war für die Familie Nebenerwerb.

Mehr zum Thema: Wintersdorf im Fokus: Ohne Schule und Arzt wird die Luft dünner

Bis zu seiner Rückkehr am Abend blieben Mutter Rosa und die Kinder blieben auf dem Schiff. Die Einrichtung mit Küche, Wohnraum und zwei Schlafkojen war spartanisch. Im Sommer badeten die Geschwister in einer Zinkwanne. Im November sorgte ein Ofen für Wärme wenigstens unter Deck. „Aber wir haben uns trotzdem den Hintern abgefroren“, sagt Hauns.

Aale windeten sich morgens auf dem Deck

Aber der kleine Junge genoss die Ruhe dieser Welt aus Wetter und Wasser. Wenn der Aalfänger nachts vertäut in der Strömung stand und das Netz gespannt war, herrschte Stille. „Damals gab es ja noch keine Schifffahrt wie heute. Abends lagen die Boote vor Anker“, sagt Hauns.

Wenn sich die Aale im Morgengrauen auf dem Deck windeten, fand er das nicht unheimlich: „Ich bin damit groß geworden.“ Die Händler kamen morgens direkt ans Schiff, um die Tiere mitzunehmen. Wie viel das Stück brachte, „war immer das große Geheimnis vom Vater“, sagt Hauns.

Mehr zum Thema: Feuerwehr sucht nach Hunden im Alt-Rhein: Vermutlich ertrunken

Als er schließlich eingeschult wurde, endete die Kutter-Kindheit. Anstatt tagsüber auf dem Deck zu tollen, musste er im Klassenzimmer Mathe pauken. Später lernte Hauns Schlosser, er arbeitete in Iffezheim an der Staufstufe, später in einem Kieswerk und als Heizungsbauer.

Aber seine Berufung ist bis heute die Fischerei. In den 80er Jahren ging er wieder an Bord von „Heini“, um gemeinsam mit dem Vater Aale zu fischen. Der Sandoz-Chemieunfall 1986 bei Basel, der zu einem großen Fischsterben im Rhein führte, war schließlich der Anfang vom Ende. Es folgte die Aufhebung des Nachtschifffahrtsverbots. 1991 übergab der Vater den Aalschokker schließlich an die Stadt als schwimmendes Exponat. Seither betreut das Riedmuseum Ottersdorf das Schiff.

Es ist so, wie es ist. Die Welt verändert sich. Rolf Hauns

Hauns kommt fast täglich am Liegeplatz vorbei. Der Anblick weckt keine wehmütigen Erinnerungen. Es hat alles seine Zeit. Und trotz aller romantischen Erinnerungen an eine schöne Kindheit, war die Arbeit als Erwachsener auf dem Schiff schon auch „eine ganz schöne Plackerei“.

Außerdem fährt er selbst noch immer raus aufs Wasser. Sein Angelrevier beginnt direkt vor der Haustür. Er hat eine handvoll Holzboote, die er selbst gezimmert hat. Ein sechstes baut er gerade zusammen. Sein Grundstück am Wintersdorfer Ortsrand schmiegt sich an den Altrhein.

Noch immer steigt er bei jedem Wetter ins Boot. Er fischt nach Welsen oder Brachsen. Mal geht ihm auch ein Zander ins Netz. Das will er machen, „so lange ich kann“. Wenn er eines Tages nicht mehr rausfahren wird, endet die Familientradition. Seine Tochter tritt nicht in diese Fußstapfen. Hauns stört sich daran nicht. „Es ist so, wie es ist. Die Welt verändert sich“, sagt er.

Neue Herausforderung als Teil des Museumsteams

Auch auf ihn wartet eine neue Herausforderung. Er gehört seit dieser Saison dem Museumsteam an, das Besucher durch den Aalfänger führt. Wegen Corona ist noch nicht ganz klar, wann das Angebot wieder startet. Spätestens zum Wintersdorfer Brückenfest am 13. September soll es aber soweit sein.

Komplettes Neuland ist die Aufgabe für Hauns nicht. Er hat in der Vergangenheit schon einmal ausgeholfen. Trotzdem hat er Respekt davor. „Den Leuten das gut zu erzählen – das muss man können“, sagt er. Und es schwingt ein bisschen Zweifel mit, ob er das so gut hinbekommen wird. Aber er muss schließlich nur von seiner eigenen Kindheit berichten. Von der Affenhitze und dem vereisten Deck. Und von den Aalen im Morgengrauen.