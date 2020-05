Rastatter gewinnt mit Animationsfilmen bei Festivals in Los Angeles und New York

Anzeige

Mit den Trickfilmen „Pensioners Chips Episode 5 US Presidential Campaign“ und „Fake News“ hat das in den USA ansässige CGI Magic Movie 3D-Studio des Rastatters Joachim Weber im Mai bei den New York Movie Awards 2020 in der Kategorie „Best Animated Film“ (bester Animationsfilm) den ersten Preis gewonnen.

„Mit den beiden Filmen treffe ich in den USA mal wieder den Nerv der Zeit. Es ist Präsidentschaftswahlkampf, da passt das gut rein“, sagt Weber, der kurz zuvor auch bei den Los Angeles Cinematography Awards erfolgreich war.

Es ist bereits der zweite erste Preis

Hier hat sich das 3D-Studio bereits im April den ersten Preis in der Kategorie „Best Animated Short Film“ (bester animierter Kurzfilm) für „Pensioners Chips Episode 5 US Presidential Campaign“ geholt. Bei den „Pensioners Chips“ („Rentner Chips“) handelt es sich laut Weber um eine Reihe von bislang sechs Episoden über die beiden alten, schon seit mehr als 20 Jahren verrenteten Computerchips Willy und Jimmy, die sich täglich auf einer Parkbank über verschiedene Themen unterhalten.

Beispielsweise über den Umgang mit Senioren im Pflegeheim, das Rentensystem oder eben Donald Trump, mit dessen Präsidentschafts-Kampagne sich die fünfte Episode befasst.

Rastatter hätte mit diesem Sieg niemals gerechnet

„Wer hätte gedacht, dass wir jemals in New York gewinnen würden – nach so vielen Versuchen, die wir hier schon hatten“, sagt Weber und blickt mit einem lachenden wie auch einem weinenden Auge auf den Erfolg.

„Denn aufgrund der prekären Corona-Situation in der Stadt wurden die Filmbeiträge zwar bewertet, aber die öffentliche Aufführung findet nicht wie geplant in den Kinos von Downtown Manhattan statt, jedenfalls nicht im Moment“, sagt der Produzent. „Wenn man an einem internationalen Filmfestival teilnimmt, muss man zusagen, dass man auch zur Preisverleihung kommt. Ich frage mich, wie das in nächster Zeit gehen soll.“

Coronavirus wütet in New York

Mit aktuell 193.000 Infizierten und 15.786 Todesfällen steht die Metropole New York City in der Corona-Krise mehr im Fokus als jede andere Großstadt der Welt. Nicht viel anders ist die Covid-19-Situation in Los Angeles. „Vor ein paar Wochen konnte sich niemand vorstellen, dass Hollywood einmal stillstehen würde.

Aber es ist tatsächlich der Fall, die Sets ruhen, die Kinos sind alle geschlossen, Filme, Serien uns Shows konnten nicht fertiggestellt werden“, berichtet Weber, der sich nicht zum ersten Mal über hohe Auszeichnungen für seine aufwändig hergestellten und entsprechend teuren Animationsfilme freuen durfte.

„In Los Angeles und Hollywood sind wir die erfolgreichsten Kurzfilmemacher der vergangenen Jahre. Hier haben wir die meisten unserer Preise geholt“, erzählt der Gründer und Chef der CGI Magic Movie Corporation mit Sitz in Beaverton Washington County/Oregon United States, der mit 28 gewonnenen Awards schon bei vielen großen Festivals rund um den Globus erfolgreich war. Zudem war sein Team inzwischen schon mehr als 30-mal weltweit nominiert.

Rastatter produziert und verantwortet Filme in Personalunion

Und das will in der Animationsfilm-Branche, in der nach dem gigantischen Erfolg von „Toy Story 1“ in den 90er Jahren Branchenriesen wie Pixar oder DreamWorks Animation den Ton angeben, schon etwas heißen.

Weber, der als Juror auch in der „Los Angeles Television, Script and Film Festival Jury“ sitzt, ist in Personalunion „Producer, Creator und Director“, er produziert, finanziert und verantwortet die Animationsfilme, kreiert die Figuren, entwickelt Storyboards und Screenplays, „was bei solchen kleineren Produktionen durchaus gängige Praxis ist“, wie er sagt. Unterstützt wird er von einem etwa 20-köpfigen Team. Die Kreativabteilung sitzt in Rastatt.

Zu Joachim Webers Produktionen zählt auch der Animationsfilm „The Fabulous Three“ („Die fabelhaften Drei – Abenteuer im Internet“) mit der Schnake „Spleeny“, der Libelle „Lilly“ und der Ameise „Emsy“, die das Internet vor der Bedrohung durch Viren retten. Das Drehbuch für den Film „Königreiche der Bienen“, in dem es um das Bienensterben geht, sei fertiggestellt, berichtet der Rastatter, der schon vor längerer Zeit unter dem Titel „Save The Insects“ eine Kampagne mit seinen Comicfiguren gestartet hat; der dazugehörige Film „Last Call“ sei noch in Arbeit. Bekannt wurde Weber in Rastatt vor allem als Initiator und Leiter des Kunstprojekts „Stardrive“ zur künstlerischen Gestaltung von Stromverteilerkästen zusammen mit den Stadtwerken und von Hausfassaden in Kooperation mit dem Gewerbeverein RA³. Gemeinsam haben sie das monumentale Wandgemälde von Karo Godles, das in der Schiffstraße auf der Fassade des Hotels Schwert die Markgräfin Sibylla Augusta zeigt, hervorgebracht.