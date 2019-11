Rastatter Selbsthilfegruppe „Aktiv gegen Krebs“ bietet Halt und Lebensmut

Anzeige

Eine harte Diagnose. Krebs. Plötzlich ist nichts mehr wie es war. Krankheit, Sorgen, Nöte – wer kann das besser verstehen als ein Betroffener. Genau das ist die Idee, die hinter der Selbsthilfe steht. „Gemeinsam stark sein!“ ist das Motto, welches sich die Rastatter Selbsthilfegruppe „Aktiv gegen Krebs“ auf die Fahne geschrieben hat.

Von unserer Mitarbeiterin Christiane Krause-Dimmock

Herzstück ist Gudrun Rieck, die seit zwölf Jahren maßgeblich die Fäden in der Hand hält. Vor 18 Jahren erkrankte sie selbst und war dankbar, dass sie hier Gleichgesinnte fand und Stärkung erlebte. Der Erfahrungsaustausch ist rege und hilfreich. Die Notwendigkeit einer solchen Selbsthilfegruppe hat sie sofort erkannt und ließ sich deshalb gerne in die Pflicht nehmen.

Ich wurde gewissermaßen zu meinem Glück gezwungen. Gudrun Rieck

Sie wurde stellvertretende Vorsitzende und rückte der Not gehorchend längst in die erste Reihe auf. „Ich wurde gewissermaßen zu meinem Glück gezwungen“, erklärt sie lachend und stellt mit dieser Formulierung ihren Humor unter Beweis. Der sei enorm wichtig, pflichten ihr die Mitglieder des achtköpfigen Orgateams bei.

Längst ist die Arbeit für eine Person zu viel geworden. Also kam man darin überein, die Verantwortung auf verschiedene Schultern zu verteilen. Jeder Einzelne bringt sich mit seinen individuellen Stärken, mit seinem persönlichen Netzwerk ein.

Gruppe gibt es seit 30 Jahren

Das klappt ganz gut und Spaß mache es obendrein, versichert Kai-Uwe Ludwig, derzeit der einzige Mann in der Frauenriege, die heuer bereits auf 30 Jahre ihres Bestehens zurückblicken kann. Turbulente Jahre. Denn die Mitglieder sind gewachsen. Nicht nur was die Zahlen betrifft, sondern auch was die Inhalte anbelangt. So habe man sich irgendwann entschlossen, sich vom Landesverband abzukoppeln. Dadurch habe man die Möglichkeit gestärkt, selbstbestimmt und individueller zu agieren.

Wir lachen viel. Gudrun Rieck

„Wir lachen viel“, erklärt Gudrun Rieck die Basis der Treffen. Denn nur über die jeweilige Erkrankung zu reden, das ist nicht Sinn der Sache. Klar wird bei den Zusammenkünften auch über Krebs gesprochen. Das bleibe nicht aus, vor allem dann nicht, wenn jemand Neues hinzukommt oder sich Veränderungen ergeben.

Ansonsten stehen andere Dinge auf dem Programm, Fachvorträge werden beispielsweise angeboten, gemeinsame sportliche Aktivitäten wie die Laufgruppe oder Yoga, es gibt einen Stammtisch und gemeinsame Ausflüge. Das ist wichtig, weiß Kai-Uwe Ludwig nur zu gut. Er selbst spielt obendrein Billard und geht Bogenschießen.

Gute Entscheidung

In der Gruppe kommt ihm eine besondere Bedeutung zu. Er war der erste Mann, der zu dieser Selbsthilfegruppe stieß, nachdem er an Schilddrüsenkrebs erkrankte. Er hat sich damals sofort auf die Suche nach Gleichgesinnten, nach anderen Betroffenen gemacht. „Ich habe gewusst, dass ich das brauche.“ Eine gute Entscheidung, wie er längst weiß.

Ich habe gewusst, dass ich das brauche. Kai-Uwe Ludwig, der erste Mann in der Selbsthilfegruppe

Mit der Frage „Warum ich?“ muss man nicht alleine sein. Die Erkenntnis, dass andere Mitglieder in der Gruppe schon lange mit Krebs leben, baut auf, pflichtet Petra Heinisch-Hildenbrand bei. „Das nahm mir ganz viel Angst.“ Und es tröstet. Denn so ziemlich jeder wisse von dem Pappgeschmack, den jedes Nahrungsmittel während der Chemo anzunehmen scheint, kennt das Leid.

Krankheit als Chance für neuen Weg erkennen

Genauso beginnt für so manchen, der neu zur Gruppe stoße, ein neuer Abschnitt, ein Lichtblick, den das besondere soziale Netzwerk bedeutet. „Man muss die Krankheit als Chance erkennen, die einen neuen Weg aufzeigt“, ist Gudrun Rieck begeistert davon, dass sie durch die Gruppe viele Menschen kennengelernt habe. „Auf tiefgründige Weise“, meint Heinisch-Hildenbrand.

