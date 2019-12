Rastattern bleibt mehr in der Haushaltskasse

Anzeige

Gefühlt wird alles immer teurer, doch für die Rastatter gibt es kurz vor Weihnachten positive Nachrichten: Die Stadt wird ab kommendem Jahr voraussichtlich die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser deutlich senken. Diesem Vorschlag stimmten die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses in ihrer vergangenen Sitzung zu.

Wenn auch der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 16. Dezember, grünes Licht gibt, sinken die Gebühren ab dem 1. Januar um jeweils mehr als ein Viertel. In absoluten Zahlen bedeutet das: ein Kubikmeter Schmutzwasser kostet dann 1,23 Euro statt bisher 1,69, beim Niederschlagswasser sind es 41 statt 58 Cent.

Die Verbraucher bekommen damit zurück, was sie in der Vergangenheit zuviel gezahlt haben. Die Stadt betreibt die Abwasserbeseitigung als kostendeckende Einrichtung. Das System soll von Gesetzes wegen weder Gewinn noch Verlust machen. 2015 gab es jedoch einen Überschuss in Höhe von rund 483 000 Euro. Diese Summe floss jetzt in die Kalkulation für 2020 ein und drückt die Gebühren nach unten.

Gebühren werden jedes Jahr aufs Neue kalkuliert

Ob sich die Rastatter dauerhaft über Gebühren auf diesem niedrigeren Niveau freuen können, ist offen. Die Berechnung erfolgt jedes Jahr aufs Neue, so dass es schon 2021 wieder nach oben gehen könnte.

Mit den bisherigen Sätzen rangierte Rastatt in Baden-Württemberg im hinteren Mittelfeld. Das ergab eine Umfrage des Städtetags. Am teuersten kommt das Abwasser demnach die Bewohner von Freudenstadt zu stehen, die beim Schmutzwasser 2,64 Euro pro Kubikmeter zahlen müssen. Auch die benachbarten Großen Kreisstädte Achern und Bühl liegen mit 2,26 beziehungsweise 2,20 Euro noch deutlich vor der Barockstadt. Am günstigsten war es 2019 in Weil am Rhein mit einem Satz von 1,12 Euro.

