Eine Aufenthaltswiese, Picknickbereiche, Sanitäranlagen, ein Lehrpfad und ein Aussichtspunkt: cGemeinsam mit der Gemeinde Seltz sollen die Uferbereiche rund um den Fähr- und Schiffanleger neugestaltet werden.

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses befürworteten das Projekt in ihrer vergangenen Sitzung. Doch es gibt eine Voraussetzung. Rastatt und Seltz haben einen Förderantrag im Rahmen des Interreg-Programms gestellt. Die Kosten für die Umgestaltung auf Plittersdorfer Seite betragen voraussichtlich rund 2,8 Millionen Euro. Durch das Förderprogramm bekäme die Stadt die Hälfte davon als Zuschuss.

Das Land hat weitere 130.000 Euro zugesagt, sodass unterm Strich ein Eigenanteil von rund 1,3 Millionen Euro übrig bliebe. Bis zum 23. April muss der Förderantrag eingereicht sein. Die Entscheidung fällt der Interreg-Begleitausschuss am 25. Juni. Die Umsetzung könnte in den Jahren 2021 bis 23 erfolgen.

Sollten Rastatt und Seltz leer ausgehen, hat sich das Projekt wohl erledigt: „Es steht natürlich unter dem Vorbehalt der Förderung“, sagte Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch in der Ausschusssitzung. Dort hatte zuvor Anton Schwarzenberger von einem beauftragten Karlsruher Landschaftsarchitektur-Büro die Pläne präsentiert. Beteiligt an dem Konzept waren der Ortschaftsrat Plittersdorf und der Gemeinderat Seltz.

Fahrzeuge sollen weit vom Ufer weg

„Die Rheinpromenade ist ein spannender Ort – nur zur Zeit nicht ausgebaut“, sagte Schwarzenberger. Das soll sich ändern. An der Promenade sollen zahlreiche Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Um die Aufenthaltsqualität dort zu steigern, ist es das Ziel, die Fahrzeuge „so weit wie möglich vom Ufer wegzubringen“, wie Schwarzenberger erläuterte.

Ein Parkplatz für 70 Pkw und fünf Busse an der Fährstraße ist durch eine offene Wiesenfläche und eine Baumallee vom Wasser getrennt. Weitere 23 Stellplätze entstehen an einem Wendehammer neben dem Parkplatz, der es Bussen ermöglicht, bis zum Anleger vorzufahren. Im Sommer machen dort täglich bis zu zwei Kreuzfahrtschiffe fest, die jeweils 300 Passagiere in die Region bringen.

Eine Chance bietet das Projekt auch für das marode Anwesen Fährstraße 77. Das ehemalige Domizil des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts gammelt vor sich hin. Der private Eigentümer ruft im Internet trotzdem einen Kaufpreis in Höhe von 750.000 Euro auf. Die Fördergelder könnten zum Kauf verwendet werden. „Man muss mit dem Eigentümer sprechen, zu welchem Preis man das Grundstück erwerben könnte“, sagte Pütsch.

AfD ist gegen die Aufwertung

Bei den Ausschuss-Mitgliedern stieß das Projekt weitgehend auf Wohlwollen. Mathias Köppel (CDU) sprach von einem „großen Gewinn für die Stadt“ und einem „Schmuckstück am Rhein“. Es biete sich vielleicht sogar die Möglichkeit, die Besucher auf dem Schiffsweg zur Landesgartenschau 2032 zu holen. Auch Sybille Kirchner sah einen „absoluten Mehrwert“, Roland Walter (Grüne) eine „deutliche Aufwertung“. Daniel Götz (FuR) sagte: „Man muss zeigen, was man hat. Auch den eigenen Bürgern und nicht nur den Touristen.“

Herbert Köllner (FW) bezeichnete die Rheinpromenade als eines der meist frequentierten Naherholungsziele der Region. Genau dieser Punkt spricht aus Sicht von Roland Oberst (AfD) allerdings gegen das Projekt. Bereits heute werde das Ufer von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Angesichtes der angespannten Haushaltslage trotzdem viel Geld in die Umgestaltung zu investieren, sei aus Sicht der AfD „nicht in Ordnung“.