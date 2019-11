Rheindamm bei Plittersdorf steht auf wackligen Beinen

Anzeige

Es ist nur eine kleine Kostprobe für ein viel größeres Projekt: Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) lässt voraussichtlich ab Januar einen rund 150 Meter langen Abschnitt des Rheindamms nördlich von Plittersdorf sanieren. Später soll der komplette Bereich zwischen Wintersdorf und der Murgmündung folgen. Bis dahin wird allerdings noch viel Wasser den Rhein runterfließen.

Vertreter des RP stellten das Vorhaben in der vergangenen Gemeinderatssitzung vor. Projektleiterin Christina Wessels machte dabei deutlich, dass Rastatt nur ein kleines Zahnrad in einem viel größeren Komplex ist. Von 1 000 Kilometern landeseigenen Dämmen seien 570 sanierungsbedürftig. Das Investitionsvolumen liege bei etwa einer halben Milliarde Euro.

Seit 2016 laufe die Überplanung von Abschnitten, die zuvor in die höchste Priorität eingestuft worden waren. Der Bereich zwischen Wintersdorf und Plittersdorf wurde der zweithöchsten Stufe zugeordnet und ist in dieser Klasse im Regierungsbezirk Karlsruhe der erste Abschnitt, der an die Reihe kommt. Doch obwohl erste Schritte wie die Ausschreibung der Projektsteuerung bereits absolviert sind, wird es noch lang dauern, bis tatsächlich die Bagger anrücken.

Damm bei Plittersdorf ausgespült

Bis Mitte 2020 soll das Planungsteam zusammengestellt sein. Rund zwei Jahre später soll ein Sanierungskonzept vorliegen, das dann zur Planfeststellung eingereicht werden kann. Bis dieses Verfahren abgeschlossen ist, dauert es nach Einschätzung von Jan-Christoph Walter vom RP weitere zwei Jahre. Vor 2025 werden die Arbeiten also kaum beginnen können.

Anders sieht es für einen kurzen Dammabschnitt beim Plittersdorfer Schützenhaus aus. Dort hat das RP bei der Bestandsaufnahme eine Gefahrenstelle ausgemacht, die umgehend ausgemerzt werden soll. „Es gibt dort eine Dammschwächung“, sagte Siegfried Wagner vom Planungsbüro CDM Smith Consult aus Alsbach. Es sei zu Sandausspülungen durch das Grundwasser gekommen, wodurch die Standsicherheit des Deichs beeinträchtigt sei.

„Bei einem 100-jährlichen Hochwasser wäre der Abschnitt gefährdet“, sagte Wagner. Um Abhilfe zu schaffen, soll eine Spundwand in den Wall eingearbeitet werden. Dafür wird ein Bagger zunächst die Dammkrone abtragen, damit das schwere Arbeitsgerät eine breitere Auflagefläche hat. Die Planer veranschlagen eine Bauzeit von drei Monaten. Die Baustelle wird beim Schützenhaus eingerichtet. Eine Umfahrung des gesperrten Dammabschnitts soll am Waldrand möglich sein.

Eidechsen und Frösche in Sicherheit gebracht

Gearbeitet wird laut Walter in mehreren Abschnitten auf einer Länge von 50 Metern. Dadurch soll der Hochwasserschutz auch während der Sanierung durchgehend gewährleistet sein.

Im Vorfeld hatte das Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) aus Bühl mehrere Eidechsen und Frösche umgesiedelt. Grundsätzlich liegt der Rheindamm in einem ökologisch sensiblen Bereich.

Deshalb reagierte Walter auf eine Anfrage von Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch, ob die Dammkrone wieder asphaltiert werde, zurückhaltend. Asphalt sei problematisch, weil ihn Kleintiere nicht überqueren könnten. Eine durchgehende Schicht auf acht Kilometern Länge sei „unmöglich“.