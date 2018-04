Schicken Sie uns Ihre schönsten Frühlingsbilder!

Die Leser an der Kamera: Wer in den kommenden Tagen zwischen Durmersheim, Forbach und Rheinmünster unterwegs ist, sollte seinen Fotoapparat griffbereit haben. Die schönsten Frühlingsbilder ihrer Leser aus Mittelbaden veröffentlichen die BNN am Dienstag, 17. April, auf einer Bilderseite. Aus diesen Fotos kann online in einer Abstimmung das Siegerfoto gewählt werden.

Einsendeschluss am 16. April

Die Bilder im jpg- oder png-Format mit einer Größe von mindestens 300 KB bitte bis Montag, 16. April, um 12 Uhr per E-Mail an redaktion.rastatt@bnn.de schicken. Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass es sich um eigene Fotos handelt und Sie die Rechte besitzen (inklusive der Veröffentlichungsrechte von evtl. abgebildeten Personen) und der Ort der Aufnahme erkennbar ist. Darüber hinaus sind der Kreativität der Fotografen bei der Motivwahl keine Grenzen gesetzt.