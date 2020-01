Schiedsrichter Daniel Schlager vom FC Rastatt 04 spricht über seine Bundesliga-Erfahrungen

Anzeige

Kein Bundesliga-Spieltag vergeht ohne Diskussionen über Schiedsrichter-Entscheidungen. Daniel Schlager vom FC Rastatt 04 ist mit 30 Jahren der zweitjüngste Unparteiische im Oberhaus. Im Interview spricht er über neue Regeln, den VAR und den Umgang mit Kritik.

Daniel Schlager ist viel unterwegs. Fast 100 Nächte im Jahr verbringt der beste Fußball-Schiedsrichter Südbadens in Hotels, wie er während eines Besuchs bei seinem Heimatverein FC Rastatt 04 berichtete. Im Clubhaus am Münchfeldstadion zeigten sich die Vereinsfunktionäre sowie einige Dutzend Zuhörer mächtig stolz auf ihr Aushängeschild und sparten nicht mit Applaus – eine eher seltene Erfahrung für einen Schiedsrichter. Im Mittelpunkt der Lehrstunde standen Regelfragen, die der Spitzenreferee anhand von zahlreichen Videos erläuterte. Allein zum Thema Handspiel könnte man einen Abend füllen, meinte Schlager. Unser Redaktionsmitglied Florian Konrad sprach nach dem unterhaltsamen Vortrag mit dem 30-Jährigen über aktuelle Entwicklungen und seinen persönlichen Saisonverlauf.

In der Winterpause trainierten die deutschen Elite-Schiedsrichter gemeinsam in Portugal. Wie war denn die Grundstimmung?

Schlager: Generell gut. Es ist ein großer Teamgedanke da. Wir haben alle die gleichen Erfahrungen und können uns gut austauschen. Das macht Spaß, auch wenn es sehr intensiv ist von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Das geht an die Substanz. Man ist froh, wenn man wieder zu Hause ist. Aber es gibt auch sehr viele positive Momente.

Wir haben eine Vorbildfunktion

gegenüber dem Amateurfußball

Die neue Regel, unsportliches Verhalten härter zu bestrafen, wurde gleich zu Rückrundenbeginn von Bremens Trainer Florian Kohfeld scharf kritisiert. Wie stehen Sie zu der Anweisung?

Schlager: Ich finde das gut, weil wir eine Vorbildfunktion gegenüber dem Amateurfußball haben. Auch da ist eine Verrohung der Sitten zu erkennen, es gibt immer mehr Gewalt gegen Schiedsrichter. Man muss den Schiedsrichter wieder mehr als Institution wahrnehmen, als Persönlichkeit, die nicht antastbar ist. Davon sind wir momentan weit entfernt. Die Grenze wurde in der Vergangenheit zu oft überschritten. Deshalb müssen wir die Zügel etwas anziehen.

Glauben Sie, dass faires Verhalten von Profifußballern eine positive Wirkung auf jenes von Amateurfußballern in unteren Ligen hat?

Schlager: Das glaube ich schon. Wenn die Spieler merken, dass gewisse Verhaltensweisen nicht mehr geduldet werden, dann wird der Schiedsrichter nicht mehr so oft angelaufen. Viele Amateure nehmen sich die Bundesliga-Profis zum Vorbild und verhalten sich entsprechend. Eine Änderung könnte sich meiner Meinung nach auf den breiten Fußballsport auswirken.

Es gibt beim Abseits nur noch

schwarz und weiß

Eine weitere aktuelle Änderung betrifft den Umgang mit kniffligen Abseitssituationen, die im Zweifel zugunsten des Angreifers aufgelöst werden sollen. Was halten Sie von dieser Vorgabe?

Schlager: Es gibt beim Thema Abseits durch den Videoassistenten nur noch schwarz und weiß. Das sollten wir auch so nutzen. Wenn wir sagen, drei Zentimeter lassen wir durchgehen und vier bedeutet Abseits, dann haben wir nur die Grenze verschoben. So wie die neuesten Mitteilungen sind, bleibt alles wie bisher. Ich hätte es auch nicht verstanden, wenn dies in Zukunft anders praktiziert werden würde.

Wie hat die Videoassistenz das Verhalten des Schiedsrichters auf dem Rasen verändert?

Schlager: Natürlich haben sich die Prozesse verändert beim Thema Abseits, der Assistent wartet länger mit der Fahne. Auch bei Foulspielen von Offensivspielern im Strafraum vor einem Torabschluss wird länger gewartet. Aber es ist definitiv nicht so, dass ich einen Elfmeter nicht pfeife und darauf hoffe, dass sich der Videoassistent meldet. Ich habe den Anspruch, dass ich das Spiel richtig leite. Wenn ich auf dem Feld eine falsche Entscheidung getroffen habe, dann hat dies auch Einfluss auf meine Bewertung. Deshalb versuche ich immer, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir pokern nicht.

Der Videoassistent hat den Sport fairer gemacht

Auch zweieinhalb Jahre nach Einführung des Videoassistenten in der Bundesliga vergeht kein Spieltag ohne größere Diskussionen. Warum funktioniert diese technische Unterstützung in Deutschland nicht?

Schlager: Es ist immer eine Frage der Perspektive. Ich kann natürlich sagen: In zehn Fällen hat es nicht funktioniert. Aber ich kann auch sagen: In der Hinrunde wurden 58 Entscheidungen korrigiert, die zu einem anderen Ergebnis geführt haben. Ich finde schon, dass es den Sport fairer gemacht hat. Wir brauchen aber noch Zeit, um den Ablauf schneller und transparenter zu machen.

Sie sind von Beginn an im Kölner Kontrollraum dabei, zunächst als Assistent, seit 2018 als verantwortlicher Videoschiedsrichter. Was machen Sie lieber: Auf dem Platz pfeifen oder das Geschehen auf dem Bildschirm verfolgen?

Schlager: Auf jeden Fall stehe ich lieber auf dem Platz. Wenn es im Winter aber mal kalt ist, sitze ich auch gerne im Kölner Keller (lacht). Es ist ganz interessant, mal dort zu sein, um den anderen Schiedsrichtern zu helfen und zu sehen, wie die Kollegen kommunizieren. Da kann man sich auch etwas abschauen und voneinander lernen.

Ich habe sehr positives Feedback bekommen

In der laufenden Saison leiteten Sie bislang fünf Erstliga-Partien. Wie fällt die persönliche Bilanz aus?

Schlager: Ich hatte ganz attraktive Spiele, die anspruchsvoll waren. Als einziger negativer Punkt hängen bleibt die Schwalbe im Spiel Schalke gegen Union Berlin, die ich nicht gesehen habe. Ansonsten bin ich sehr zufrieden, ich habe sehr positives Feedback bekommen. Jetzt gilt es in Zukunft, solche Fehler auszumerzen und eine noch höhere Trefferquote im Strafraum zu haben.

Sie haben den Elfmeter für Union Berlin im Spiel bei Schalke 04 am 29. November 2019 angesprochen – Berlins Robert Andrich ging im Zweikampf mit Matija Nastasic ohne gegnerischen Kontakt zu Boden. Warum hat Sie der Videoassistent Deniz Aytekin nicht auf die Fehlentscheidung hingewiesen?

Schlager: Der Videoassistent darf nur eingreifen, wenn es ein klarer Fehler ist. Es gab mehrere Kamera-Einstellungen und nur eine einzige hat gezeigt, dass der Spieler vorher abhebt. Man muss die richtige Kamera-Perspektive finden. Das ist in diesem Fall nicht gelungen.

Im Fachmagazin kicker erhielten Sie auch schlechte Noten. Verfolgen Sie das und wie gehen Sie damit um?

Schlager: Ich verfolge das schon, weil mich interessiert, wie ein vermeintlich neutraler Journalist das sieht. Wenn man wegen einer einzigen falschen Entscheidung eine schlechte Note bekommt, dann ist das schade. Aber das ist unser Los. Eine Entscheidung kann die komplette Spielleitung kaputtmachen. Es belastet mich aber nicht. Mir ist das interne Feedback wichtiger. Die Bewertungen von meinen Coaches sind durchweg sehr gut ausgefallen und das ist für mich das Wichtigste.

Mit Akzeptanz hatte ich bisher keine Probleme

Mit 30 Jahren sind Sie momentan nach Sven Jablonski (29) der zweitjüngste Erstliga-Schiedsrichter. Fühlen Sie sich respektiert von den Profis und Trainern?

Schlager: Man muss sich den Respekt erst erarbeiten. Die Spieler merken schnell, ob man eine gute Zweikampfbewertung hat. Mit Akzeptanz hatte ich bisher keine Probleme.

Beim Bundesliga-Auftakt nach der Winterpause waren Sie nicht im Einsatz. Sind Sie am kommenden Wochenende wieder aktiv?

Schlager: Ja, am Sonntag werde ich mein insgesamt 14. Bundesliga-Spiel leiten. Wo genau, darf ich noch nicht sagen, es ist aber in der Nähe von Köln – eine Stadt mit L und einem großen Pharmakonzern.

In der Rückrunde der laufenden Saison kommt es zu einer ungewöhnlichen Aktion. Die Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga leiten in ihrem jeweiligen Heimatbezirk eine Partie. So wird auch Daniel Schlager an die Basis zurückkehren. „Gerne in die Kreisliga A oder B“, sagt der in Bietigheim aufgewachsene und mittlerweile in Hügelsheim wohnende Referee. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Klar ist, dass Schlager keine Partie seines Vereins FC Rastatt 04 leiten wird. Dort hatte er 2003 seine Karriere als Schiedsrichter begonnen und parallel bis zur A-Jugend Fußball gespielt. Mit 17 Jahren leitete er Partien der Landesliga, bis heute absolvierte der Baufinanzierungsberater 13 Erstliga-, 29 Zweitliga- sowie 38 Drittliga-Einsätze.