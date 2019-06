Schwanenküken in Rastatt nach Rettungsaktion gestorben

Anzeige

Das Schwanenküken, das sich nach der Rettungsaktion am Schachtelbach in Rastatt, in der Obhut von Vogelschutzexperte Pierre Fingermann befand ist gestorben.

„Wir haben es zwar gleich gewärmt, es mit Zwangsernährung versucht, aber es war zu stark unterkühlt“, so Pierre Fingermann. Wie berichtet war das Nest der Schwanenfamilie beim Hochwasser der Murg am 21. Mai überflutet worden.

Vier Küken gerettet

Zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr konnte Pierre Fingermann die vier bereits geschlüpften Küken erst einmal retten, eines aber rutschte wieder zurück ins Wasser und wurde vollkommen durchnässt aus den Fluten gezogen. „Die Kleinen können zwar schwimmen, aber ihr Flaum schützt sie nicht vor der Kälte. Und wenn sie einmal durchnässt sind, sterben sie schnell“.

BNN