Shuttle fährt bei Musiknacht in Rastatt von Konzert zu Konzert

Reinhören, mittanzen, weiterziehen und alles wieder von vorne: So in etwa könnte der Abend vieler Gäste der Musiknacht am 9. November aussehen. In 14 Bars, Restaurants und Lokalen in Rastatt spielen dann jeweils wieder unterschiedliche Bands zur selben Zeit. Um sie zu erleben, reicht ein Eintrittsbändchen. Dieses verschafft Zutritt zu allen Konzerten und Partys. Hin- und herfahren können die Besucher kostenlos mit dem eigens dafür eingerichteten Shuttle.

„Mit einem Band kann man einen Abend in Rastatt verbringen und Party machen“, sagt Roland Kist vom Veranstalter X-Events. Bereits zum dritten Mal verwandelt sich die Stadt für eine Nacht in eine Art große Konzerthalle. Die Resonanz sei bislang gut gewesen, im vergangenen Jahr sei die Besucherzahl noch einmal gestiegen, so Kist. „Wir haben auch die Anzahl der teilnehmenden Gastronomen von zehn auf 14 steigern können.“ Die Zusammenarbeit mit diesen sei zudem sehr angenehm, sagt er. Auch die Stadt selbst stehe seit dem ersten Jahr hinter der Veranstaltung.

Musik spielt ab 21 Uhr

Das musikalische Programm startet um 21 Uhr und endet um 1.30 Uhr, Einlass ist um 20 Uhr. Über viereinhalb Stunden werden die Bands spielen. „Natürlich mit kleinen Pausen“, sagt Kist. „Die Besucher haben aber immer die Möglichkeit, in diesem Zeitraum irgendwo eine der Bands zu hören.“ Die Künstler stammen zum Teil aus Rastatt, aus dem Landkreis oder der näheren Umgebung bis hin nach Offenburg. „Wir geben uns große Mühe bei der Auswahl der Bands“, betont Kist. „Wir achten auf Qualität. Außerdem soll für jeden Geschmack etwas dabei sein.“

Musiknacht beinhaltet Bands verschiedener Genres

Der DJ „Von der Alm“ legt im Jockeystübel auf, im Rheinau Pub spielen Queens and Bandits Rock und Pop, Bette Sue and the Hot Dots bringen Rockabilly ins Gasthaus Zum Engel. Im Restaurant Schützen stehen Guitar Men mit Acoustic und Oldies auf der Bühne, im Ratsstüble The Rhythm Kings mit Rock’n’Roll und in der Schlossgaststätte Soul Affair mit Pop, Rock und Soul. Im Bellini ist das Duo Diego’s Canela mit Flamenco zu finden, in der Blauen Katz sind Tacheles! mit Deutschrock zu hören und im Goldenen Hirsch Van Teichmann mit Rock.

Das Living füllt sich mit Salsa und Reggaeton von Ruby Cifuente and Band, der Wild Bill’s Saloon mit Cover-Rock von Far Birds, das Black and White mit Schlager von Hit Fire sowie das Schnick-Schnack mit Metal von Charly’s Silence. In der Disco Freiraum findet ab 22 Uhr eine 90er Party statt.

Shuttle ist kostenlos für Besucher

„Eine wichtige Grundlage für die Musiknacht und den Besuch vieler Gäste ist der Shuttlebus“, sagt Kist. Dieser fährt kostenlos von Lokal zu Lokal und ermöglicht den Wechsel zwischen den Konzerten. Der Shuttle ist ab 21.30 Uhr im Stunden-Takt an insgesamt sieben Haltestellen in unmittelbarer Nähe zu den Gastronomen zu erreichen.

Schloss ab 21.30 Uhr

Fruchthalle ab 21.33 Uhr

Lindenstraße ab 21.40 Uhr

Bühlstraße Plittersdorf ab 21.50 Uhr

Niederbühl-Siedlung ab 22.10 Uhr

Kehler Straße ab 22.17 Uhr

Kapellenstraße ab 22.23 Uhr

Zudem verkehrt zwischen 0.30 und 1.50 Uhr ab der Haltestelle Schloss ein zusätzlicher Shuttlebus im 20-Minuten-Takt in die Disco Freiraum.

Tickets gibt es in den BNN-Geschäftsstellen Rastatt, Gaggenau und Ettlingen, in den Sparkasse-Filialen Rastatt-Gernsbach, Dörfel, Rheinau und Röttererberg, bei den teilenehmenden Gastronomen sowie unter www.musiknacht-rastatt.de.