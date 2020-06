Späth tritt in Ötigheim als SPD-Ortsvereinsvorsitzender zurück und verlässt die Partei

Anzeige

„Nicolas Späth tritt als erster Vorsitzender zurück und gibt somit den Weg frei für die weitere Entwicklung der SPD Ötigheim. Dem Gemeinderat bleibt er unverändert als fraktionsloses Mitglied erhalten.“ So steht es seit kurzem auf der Homepage des SPD-Ortsvereins.

Dort nicht zu lesen ist, dass der Soziologiestudent den Sozialdemokraten insgesamt den Rücken kehrt – und zwar aus Unzufriedenheit über den aktuellen SPD-Parteivorstand rund um das Führungs-Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, wie Späth im BNN-Gespräch berichtet.

Im Dezember 2018 wurde der heute 23-Jährige zum SPD-Ortsvorsitzenden gewählt und übernahm damit das Amt von Diego Carlino. Seit der Kommunalwahl 2019 gehört er auch dem Ötigheimer Gemeinderat an.

Zu seinem Rücktritt als Vorsitzender des kleinen Ortsvereins, der jetzt samt vierköpfigem Vorstand zehn Mitglieder zählt, erklärt Späth: „Ich habe mich nicht leichtfertig dazu entschlossen. Aber ich konnte mich im Ortsverein nicht so engagieren, wie ich mir das vorgestellt hatte. Mein Stellvertreter Florian Heitz und ich wollten speziell junge Mitglieder gewinnen und neue Projekte in Angriff nehmen. Doch leider ist es nicht gelungen, diese Altersgruppe anzusprechen.“

Nicht gelungen junge Mitglieder zu gewinnen

Als zweiten Grund führt Späth an, dass ihn die Arbeit im Gemeinderat, „die mir sehr viel Spaß macht“, in der Einarbeitungsphase parallel zum Studium stark in Anspruch genommen habe.

Die FWG (sieben Sitze) und die CDU (sechs Sitze) seien gut aufgestellt und könnten sich in den Fraktionen die Arbeit teilen. „Mir hingegen fehlt die Unterstützung durch ein Team. Ich bin allein auf weiter Flur und habe dadurch strukturelle Nachteile“, erklärt der junge Mann, der sich jetzt auf die Arbeit im Ratsgremium konzentrieren möchte. Als seine Schwerpunkte nennt er Ökologie, Nachhaltigkeit und sozialen Ausgleich.

Konzentration auf die Arbeit im Gemeinderat

Vom Gemeinderat fühlt er sich als Newcomer sehr gut aufgenommen. Es werde offen, kritisch und fair miteinander umgegangen. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung funktioniere sehr gut. An der Arbeit im Rat ändere sich für ihn vorerst nichts. Freilich erhoffe er sich von seinem jetzigen Status als parteiloses Ratsmitglied einen besseren Informationsaustausch mit den Kollegen. Auf die Frage, ob er auf Dauer Solist bleiben wolle, antwortet er diplomatisch: „Kommunalpolitik ist Teamarbeit. Ich will etwas gestalten und erreichen. Zusammen ist man einfach stärker.“ Er sei in dieser Hinsicht „ergebnisoffen“.

Seinen geplanten Rückzug aus dem Amt des SPD-Ortsvereinsvorsitzenden teilte Späth dem Vorstand eigenen Angaben zufolge bereits bei einem Treffen Anfang Februar mit. Bürgermeister Frank Kiefer und den Gemeinderat unterrichtete er erst jüngst bei einer nichtöffentlichen Sitzung. „Der Vorstand hat meine Entscheidung akzeptiert, sie aber zugleich bedauert. Denn es ist ja generell schwierig, Leute zu finden, die sich in einem solchen Amt engagieren möchten“, weiß Späth.

Für die Ötigheimer SPD ist das in doppelter Hinsicht ein harter Schlag. Florian Heitz

Sein bisheriger Stellvertreter Florian Heitz, mit dem Späth schon bei den Jusos zusammengearbeitet hat, kann das nur bestätigen. „Wir respektieren diese Entscheidung. Aber für die Ötigheimer SPD ist das in doppelter Hinsicht ein harter Schlag. Denn wir verlieren nicht nur unseren Ortsvereinsvorsitzenden – wir verlieren auch schon zum zweiten Mal unseren Vertreter im Gemeinderat“, erinnert Heitz daran, dass Christopher Kühn, der 2013 für Petra Edelmann in den Gemeinderat nachgerückt war, im Jahr 2018 die bis dahin noch zweiköpfige SPD-Gruppe verließ und seither für die CDU im Gemeinderat sitzt.

Heitz wird den Ortsverein bis zu den Neuwahlen kommissarisch leiten

Heitz kündigt derweil an, den Ortsverein vorläufig kommissarisch zu leiten – „aber nur bis zu den Neuwahlen. Wann das sein wird, kann ich wegen der Corona-Pandemie nicht sagen. Wir können derzeit nicht zusammentreten“.

Er selbst werde nicht für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung stehen. „Denn ab September bin ich in Hamburg“, erzählt der 24-Jährige, der nach seinem Bachelor in Luftverkehrsmanagement noch ein Master-Studium in Logistik absolviert. Ein potenzieller Nachfolger für Späth sei noch nicht in Sicht, so Florian Heitz abschließend.