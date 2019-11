Stadt Rastatt belohnt brave Parker mit Gummibärchen

Anzeige

Wer sein Auto falsch parkt, bekommt im Normalfall einen Strafzettel – klar. Die Stadt Rastatt geht jetzt aber einen zweiten Weg für die Verkehrssicherheit: Wer richtig parkt, wird belohnt – mit Gummibärchen und Dankeskarte.

Wer dieser Tage an seinem Auto in Rastatt eine Packung Gummibären und eine Dankeskarte findet, darf sich freuen, denn er hat richtig geparkt. „Die Stadt will damit Autofahrerinnen und Autofahrer belohnen, die ihr Fahrzeug an kritischen Stellen richtig abgestellt haben und dadurch helfen, Gefahrensituationen zu vermeiden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Rastatt zu der Aktion. Die Aktion ist Teil der Kampagne „Vorsicht.Rücksicht.Umsicht.“ des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg.

Mehr zum Thema: Rastatter Innenstadt bleibt für Autofahrer erreichbar

Mit dieser Aktion sollen Verkehrsteilnehmer über die Gefahren aufgeklärt werden, die entstehen, wenn Autos an falschen Stellen abgestellt werden. Für erwischte Parksünder gibt es natürlich keine Belohnung – stattdessen einen Flyer, mit dem auf gefährliche Halte- und Parksituationen hingewiesen werden soll.