Stadt Rastatt plant vorerst nicht mit zusätzlichen Schulden

Die Stadt Rastatt will in diesem Jahr so viel Geld in Hochbauprojekte investieren wie noch nie zuvor. Mittelfristig stehen große Prestigevorhaben wie das Kombibad oder die Landesgartenschau auf der Agenda. Ausgerechnet jetzt schlägt die Corona-Krise zu, die auch den städtischen Haushalt belasten wird. Kämmerer Wolfgang Nachbauer gibt sich aber noch gelassen.

In Baden-Baden sahen sich Verwaltung und Gemeinderat bereits zum Handeln gezwungen. Am Mittwochabend fiel der einstimmige Beschluss, dass die Kurstadt zehn Millionen Euro neue Schulden macht. Aus Sicht von Nachbauer sind solche Schritte in Rastatt vorerst nicht nötig. Ein Grund: Die Stadt hat ohnehin mit schlechten Zeiten gerechnet.

Kurzfristig ist keine Kreditaufnahme geplant Wolfgang Nachbauer, Kämmerer der Stadt Rastatt

Der Haushalt, den der Gemeinderat vor Corona am 17. Februar verabschiedet hat, sieht eine Kreditermächtigung von zehn Millionen Euro vor. Bislang hat das die Stadt nicht in Anspruch genommen. Der Kämmerer rechnet damit, dass sich erst im zweiten Halbjahr entscheide, inwieweit dieser Rahmen ausgeschöpft werden muss. „Kurzfristig ist keine Kreditaufnahme geplant“, sagt Nachbauer.

Krise führt zu Verzögerungen bei geplanten Projekten

Für Investitionen, wie zum Beispiel den Bau der neuen Hans-Thoma-Schule, stehen im Haushalt 44,3 Millionen Euro bereit. Ausgegeben hat die Stadt erst rund ein Zehntel, nämlich 4,4 Millionen Euro. Der Kämmerer geht davon aus, dass wegen der Krise, die auch die Arbeit der Stadtverwaltung hemmt, nicht alle Projekte umgesetzt werden und deshalb mehr Geld in der Kasse bleibt. Der aktuell stark eingeschränkte Geschäftsbetrieb werde „zu Verzögerungen bei geplanten Vorhaben führen“.

Bedarf für einen Nachtragshaushalt, wie jetzt in Baden-Baden beschlossen, sieht Nachbauer nicht. Auch er geht zwar davon aus, dass es zu Ausfällen bei der Gewerbesteuer kommen werde, doch die Stadt habe ohnehin mit vergleichsweise geringen Einnahmen in Höhe von 25 Millionen Euro kalkuliert. Das war die Lehre aus dem dramatischen Rückgang im Jahr zuvor, als 31 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer ins Stadtsäckel flossen als vorher erwartet.

Noch hat die Stadt rund 100 Millionen Euro liquide Mittel

Abseits der Investitionen rechnet Nachbauer aber durchaus damit, dass für den laufenden Verwaltungsbetrieb Schulden in Form sogenannter Kassenkredite notwendig werden. Laut Haushaltsplan liegt die Höchstgrenze dafür bei 23 Millionen Euro. Aktuell verfüge die Stadt noch über liquide Mittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro, zehn Millionen weniger als noch zu Jahresbeginn.

Eine Prognose, wie sich die Coronakrise mittelfristig auf die städtischen Finanzen auswirken könnte, gibt Nachbauer nicht. Allerdings zeichnet sich ohnehin schon eine angespannte Lage in den kommenden Jahren ab. Unabhängig von der aktuellen Krise ging die Verwaltung schon zu Jahresbeginn davon aus, dass sich die Ertragslage weiter verschlechtert. Das Regierungspräsidium forderte die Stadt bei der Genehmigung des Haushalts 2020 deshalb dazu auf, Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen.