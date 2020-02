Stadtwerke Rastatt setzen auf Nahwärme

Anzeige

Wer sich mit der Versorgung mit Nahwärme beschäftigen will, braucht Zeit. „Das Thema ist komplex“, bestätigt Olaf Kaspryk, Geschäftsführer der Stadtwerke Rastatt. Die ökologischen Vorzüge sind bekannt. Zuletzt meldeten sich allerdings Anwohner des Joffre-Areals und klagten über hohe Kosten für Heizung und Warmwasser. „Unser Preis hält einem Vergleich stand“, verweist Kaspryk auf Vergleichsrechnungen.

Zwar sei Nahwärme angesichts des aktuell niedrigen Ölpreises nicht die günstigste Alternative, aber unter Klimaschutzgesichtspunkten komme man nicht darum herum. „Die Energiewende wird vor Ort gelebt“, betont der Geschäftsführer der Stadtwerke, die mit dem Slogan „Mit Herz für Mensch und Stadt“ wirbt.

Nahwärme nicht die günstigste Alternative, aber ökologisch sinnvoll

Der Rastatter Stadtrat sieht dies genauso und hat im Jahr 2017 grundsätzlich für einen Ausbau des städtischen Nahwärmenetzes gestimmt. Derzeit entsteht auf dem Hatz-Areal ein Komplex aus Wohnungen, altersgerechtem Wohnen, Büros, Einzelhandel und Gastronomie, der angeschlossen werden soll.

Wir hatten einen Kommunikationsengpass. Stadtwerke-Geschäftsführer Olaf Kaspryk

In Sachen Joffre-Areals räumen die Stadtwerke einen „Kommunikationsengpass“ (Kaspryk) ein. Bei der Konversion der ehemaligen französischen Kaserne lief die Abstimmung zwischen Erschließungsträger, Stadtwerken, den Bauherren und den von diesen beauftragten Architekten in einigen Punkten stockend.

Mehr zum Thema: Mit diesem Podcast wollen zwei junge Karlsruher die Energiewende unterstützen

Wie der Projektentwickler beispielsweise nach der Entscheidung für Nahwärme die Fläche parzelliert, ob für Mehrfamilienhäuser oder Einzelhäuser, war dessen Entscheidung. „Nahwärme ist nicht für Einfamilienhäuser gedacht“, sagt Olaf Kaspryk. Seine Vorteile spielt Nahwärme bei größeren Einheiten aus.

Nutzung von „grüner Heizungsenergie“ ist immer zulässig

Zudem kam es zu einigen Verständnisproblemen. „Photovoltaik und Solarthermie sind zulässig“, betont Geschäftsführer Kaspryk. Der entsprechende Passus im Vertragswerk ist allerdings missverständlich formuliert: Dort heißt es, dass „wasserführende Wärmequellen“ nicht zulässig sind. Dies bezieht sich laut den Stadtwerken jedoch lediglich auf wasserführende Kaminöfen.

Die Nutzung von regenerativer Energie („grüner Heizungsenergie“) sei nach den Allgemeinen Versorgungsbedingungen (AVB) für Fernwärme immer zulässig.

Mit dem Bezug von Nahwärme ist der im Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz vorgeschriebene Nutzung regenerativer Energiequellen genüge getan. Der Einsatz von Photovoltaik oder Solarthermie ist also nicht mehr vorgeschrieben, aber möglich. Also alles doch nur ein großes Missverständnis zwischen Hausbesitzern und Stadtwerken?

Mehr zum Thema: Anwohner in Rastatter Joffre-Areal ärgern sich über hohe Heizkosten

Bleibt die Kostenfrage. Einen Preisfinder im Internet wie für den günstigsten Strom- oder Handytarif gibt es bei Nahwärme nicht. Auch ist ein Anbieterwechsel naturgemäß nicht möglich. Wer sich für diese Energieform entschließt, bindet sich an den Versorger, im konkreten Fall an die Stadtwerke. Die Gesetzeslage in Baden-Württemberg erlaubt Städten und Gemeinden übrigens sogar, einen Anschlusszwang zur Nutzung von Wärmenetzen zu verfügen.

Stadtwerke: Nahwärme auch finanziell konkurrenzfähig

Die Stadtwerke nutzen diese Position nicht aus, sondern erheben einen „auskömmlichen Preis“, betont Prokurist Volker Bunte. Und liefert die Modellrechnung für ein Einfamilienhaus mit: Zwar sei die monatliche Belastung mit etwa 150 Euro drei mal so hoch wie bei einer Gasheizung. In der Gesamtschau relativiert sich dies, fallen doch Kosten für Heizungsanlage, Kamin, Wartung und Abschreibung weg.

„Es ist auch ein Wahrnehmungsproblem“, so Volker Bunte weiter. Da kommt eine psychologische Komponente ins Spiel: Eine einmalige Investition in eine Heizung werde nicht so belastend empfunden wie ein monatlich fällig werdender Rechnungsbetrag.

In den vergangenen Jahren haben die Stadtwerken den Bezugspreis für die Kunden sogar reduziert, betont der Prokurist.

Auch interessant: Metro verkauft Real-Märkte: Das sagt der Konzern zur Zukunft der Filialen in Rastatt, Bühl und Sinzheim

Kommentar

Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Manchmal sprechen aber auch durchaus vernunftbegabte Menschen aneinander vorbei. Bei der Umsetzung des Joffre-Areals kam es offensichtlich zu einigen Kommunikationspannen, Engpässen oder Missverständnissen. Das ist nicht optimal, weil gerade Haushalte, die Nahwärme beziehen, sich eng an diesen einen Lieferanten gebunden haben. Ein Wechsel ist praktisch nicht möglich. Da sollte ein Vertrauensverhältnis gegeben sein.

Die Argumentation der Stadtwerke: Aus Umweltgesichtspunkten kommt eine Stadt wie Rastatt an Nahwärme nicht herum, wenn das Ziel der Energiewende ernsthaft verfolgt werden soll. Auch wenn diese Versorgungsform für Einfamilienhäuser nicht optimal ist. Aber auch die Kosten stimmen, sagt der Energieversorger. Wenn der Verbraucher nur eine ehrliche Rechnung aufmacht: Nahwärme bedeutet hohe monatliche Belastungen. Im Gegenzug entfallen dafür Investitionen in Heizung und Kamin, Betrieb und Wartung. Auch müssen keine Rücklagen gebildet werden, weil der Brenner in 20 oder 25 Jahren erneuert werden muss. Wer also eine umweltbewusste Lösung aus einer Hand will, dürfte glücklich werden. Zumal jedem klar sein dürfte: Fossile Brennstoff werden im Preis sicher nicht mehr fallen. Georg Keller