Stadtwerke schließen Trinkwasser als Ursache aus

Update (19.07.2018)

Seit heute hat das Kinderhaus in Elchesheim-Illingen wieder geöffnet. Nachdem der Kindergartenbeauftragte der katholischen Kirchengemeinde Südhardt-Rhein am frühen Mittwochabend Entwarnung gegeben hatte, melden sich nun auch die Stadtwerke Karlsruhe zu Wort. Sie sind mit ihren Wasserwerk Rheinwald für die Versorgung von Elchesheim-Illingen zuständig. Nach zahlreichen Trinkwasserproben in Elchesheim-Illingen schließen die Stadtwerke das Trinkwasser als Ursache für die Krankheitsfälle im Kinderhaus in Elchesheim-Illingen aus.

„Alle Indizien der Trinkwasseruntersuchungen sprechen dafür, dass das Trinkwasser als Ursache ausgeschlossen werden kann und andere Übertragungswege für die Erkrankung der 39 Kinder und zwei Betreuer des Kinderhauses mit Brechdurchfall, in Frage kommen“, unterstreicht Matthias Maier, Leiter der Karlsruher Wasserwerke. In keiner der entnommenen Proben im Wasserwerk Rheinwald der Stadtwerke, im Verteilnetz in Elchesheim-Illingen, in der Hauszuführung und der Hausinstallation des Kinderhauses hätten sich irgendwelche Hinweise auf fäkale Belastungen wie zum Beispiel Colibakterien gefunden. Auch der teilweise in der Hausinstallation gefundene Pseudomonas-Keim könne keine derartigen Erkrankungen auslösen, heißt es in einer Pressemitteilung. Daher schließen die Stadtwerke Karlsruhe aus, dass das Trinkwasser Auslöser für die Erkrankung der Kinder war. Nach einem Rohrbruch an der Trinkwasser-Hauszuführung des Kinderhauses hatten die Stadtwerke am Freitag, 6. Juli, das durch einen Bagger beschädigte Rohr repariert und anschließend nach den Vorschriften ausreichend gespült. „Nachdem nun alle Probenergebnisse vorliegen, gehen wir abschließend davon aus, dass die Reparatur als Ursache für die Erkrankungen der Kinder nicht in Frage kommen kann“, betont Stadtwerkeleiter Maier weiter.

„Letztendlich wird wohl ungeklärt bleiben, was die Krankheitswelle ausgelöst hat“, sagt Jan-Ulrich Krahl, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes Rastatt. An die Eltern appelliert er allerdings, kranke Kinder nicht sorglos in die Obhut des Kinderhauses zu geben, da eine Ansteckungsgefahr gerade unter Kindern sehr groß sei.