Steuereinnahmen sprudeln: Landkreis Rastatt baut weiter Schulden ab

Noch sprudeln die Steuereinnahmen kräftig. Deshalb kann der Landkreis Rastatt auch im Haushaltsjahr 2020 an seinem konsequenten Schuldenabbau festhalten.

Dunkle Wolken am Horizont mahnen allerdings zur Vorsicht. Die abflauende Konjunktur hat bereits ihre Schatten voraus geworfen. Im Kreis nehmen die drei Städte wegen der ins schlingern geratenen Automobilbranche Rastatt, Gaggenau und Bühl bereits weniger Gewerbesteuer ein.

Nichtsdestotrotz haben die Kreistagsmitglieder mehrheitlich einen soliden Haushalt für 2020 verabschiedet. Zudem wurde die Kreisumlage bei 18 Gegenstimmen von 30 auf 29 Prozent gesenkt. Gegenwind gab es dabei hauptsächlich aus der Fraktion der Grünen und Teilen der SPD.

Die Steuerkraft der 23 Städten und Gemeinden kletterte im Jahr 2018 auf 362 Millionen Euro. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von knapp acht Prozent. Das beschert dem Landkreis aus der Kreisumlage die Rekordeinnahmen von 105 Millionen Euro. Das ist trotz der beschlossenen Senkung des Hebesatzes auf 29 Prozent ein Plus von 4,2 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr.

In diesem Jahr will der Landkreis rund vier Millionen Euro Schulden abbauen. Seit 2007 hat die Kreisverwaltung insgesamt 37 Millionen Euro getilgt. Auch perspektivisch möchte der Landkreis Rastatt weiter Schulden reduzieren. Aufgrund des stabilen Finanzierungsmittelüberschusses und den guten Ergebnissen aus den Vorjahren müssen bis 2022 keine Kreditaufnahmen eingeplant werden.

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von 1,2 Millionen Euro zur Umschuldung geplant. Insgesamt kann die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum von 2020 bis 2023 durch die Tilgung um insgesamt weitere zwölf Millionen Euro auf 31 Millionen Euro reduziert werden.

Für das Jahr 2020 rechnet der Landkreis Rastatt allerdings mit einem Rückgang des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität). Der Kassenbestand wird voraussichtlich bis Ende 2020 um 3,5 Millionen Euro auf knapp 14 Millionen Euro sinken. Die gesetzlich verankerte Mindestliquidität von rund 4,7 Millionen Euro ist damit allerdings gewährleistet.

Ferner hat der Kreistag den Wirtschaftsplan für den „Eigenbetrieb Breitbandversorgung Landkreis Rastatt“ einstimmig verabschiedet. Der Landkreis will bis ins Jahr 2023 das Breitbandnetz für rund 42 Millionen Euro ausbauen. Was die künftigen Herausforderungen betrifft, stellt die Krankenhausinfrastruktur eine Herkulesaufgabe dar.

Andreas Merkel, CDU

Die CDU-Fraktion unterstützt im Haushalt 2020 die eindeutige Schwerpunktsetzung zugunsten der 15 kreiseigenen Schulen. „Sie werden zunächst im Schulbudget und im Ergebnishaushalt mit 25 Millionen Euro finanziell so ausgestattet, dass sie ihre Arbeit erfolgreich leisten können“, betont der Fraktionsvorsitzende Andreas Merkel.

Im Bereich ÖPNV geht es der CDU-Fraktion weniger um öffentlichkeitswirksame Effekte. Die Frage laute eher: Mit welchen infrastrukturellen und sonstigen Maßnahmen lassen sich mehr Menschen als ÖPNV-Nutzer gewinnen. Den Haushalt 2020 bezeichnet Merkel als nachhaltig und generationengerecht. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung geht er davon aus, dass bereits im nächsten Jahr die Steuerkraftsumme des Kreises deutlich abnimmt. Dann stehe erneut die Entscheidung über den Kreisumlagehebesatz an.

Lutz Jäckel, FDP/FuR

„Mit diesem Haushalt werden Grundlagen geschaffen, um auch das Jahr 2020 erfolgreich zu gestalten“, sagt Lutz Jäckel. In Sachen PFC mache man alles dafür, endlich eine breitere Unterstützung von Land und Bund zu erhalten. Bei Verkehrsprojekten mit überregionaler Bedeutung hofft die Fraktion, dass die Anbindung des Baden-Airparks, sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene, der Ausbau der A5-Anschlussstelle Rastatt Nord und der Lückenschluss B3 bei Steinbach/Sinzheim endlich weiter vorankommen.

Im Hinblick auf das Klinikum Mittelbaden unterstützt die Fraktion das durch den Aufsichtsrat beauftragte Gutachten über die zukünftige Struktur und Ausrichtung der Krankenhäuser. Der Mangel an Pflegekräften wird kritisch bewertet. „Wir setzen hier auf eigene Ausbildung und faire Übernahmeverträge“, so Jäckel.

Dieter Knittel, SPD

Die Sozialdemokraten halten es nicht für angebracht, die Kreisumlage zu senken. „Wir sind der Meinung, dass der Landkreis ein wichtiger Dienstleister bleiben muss“, betont der Fraktionsvorsitzende Dieter Knittel, der damit an die bevorstehenden „schweren Jahre“ erinnert. Dafür brauche es eine adäquate Finanzausstattung.

Im Wohnungsbau sieht die SPD-Fraktion Defizite. „Die kleineren Kommunen benötigen unsere Unterstützung“, sagt Knittel. Allerdings loben die Sozialdemokraten den Sozialetat. In den jeweiligen Schlüsselpositionen seien die Aufgabenstellungen dargestellt, die die gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Lebenswirklichkeiten abbilden würden. „Sie machen deutlich, wie und in welcher Qualität der Landkreis seiner sozialen Verantwortung gerecht wird“, sagt der Fraktionsvorsitzende.

Manuel Hummel, Bündnis 90/Grüne

Die Fraktion der Grünen sieht bei den Themen ÖPNV und Klinikum Mittelbaden „zwei gewaltige Fehlstellen“. Um eine Verkehrswende herbeizuführen, wie der Kreistag sie im Mobilitätspakt unterschrieben hat, stehe zu wenig im Haushalt. „Die für 2020 eingeplanten ÖPNV-Ausgaben betragen sogar weniger als 2018“ , sagt der Fraktionsvorsitzende Manuel Hummel. Ziel müsse stets sein, mit geringem Aufwand CO2 einzusparen.

Beim Klinikum Mittelbaden sei den Grünen angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten im Landkreis, der aktuellen Befindlichkeiten im Kreistag und der langwierigen Entscheidungsprozesse unwohl bei dem Gedanken, Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben. Darüber hinaus kritisierte Hummel die Kreisumlagen-Senkung. Damit hätte beispielsweise ein 365-Euro-Jahresticket eingeführt werden können.

Karsten Mußler, Freie Wähler

Dass Landkreise und Kommunen durch Landes- und Bundesgesetze an ihre personellen und finanziellen Belastungsgrenzen gebracht werden, sorgt bei den Freien Wählern für Unmut. „Wir sind darauf angewiesen, dass uns Land und Bund nicht im Regen stehen lassen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Karsten Mußler. Es müsse in der Finanzkommission endlich wieder auf Augenhöhe kommunziert werden.

Der Landkreis stehe vor großen Zukunftsaufgaben in Gesundheitsvorsorge, Digitalisierung und den Klimawandel. Deshalb rufen die Freien Wähler alle Mitglieder im Kreistag dazu auf, gemeinschaftlich und konstruktiv an zukunftsorientieren Lösungen zu arbeiten. „Wir sind gut beraten, diese Themen auf Grundlage von Daten und Fakten offen zu beraten“, so Mußler. Voreilige Schnellschüsse oder gar Fehlentwicklungen könne man sich keine erlauben.

Volker Kek, AfD