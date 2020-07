Steuersenkung nicht ausschlaggebend: Baden-Badener gehen eher wegen des Ambientes einkaufen

Anzeige

Der Sommer ist zurück und auch der Touristenstrom hat wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. In der City schlendern gehen, sich Eistüten durch kleine Aussparungen in Plexiglasscheiben reichen zu lassen, ist wieder angesagt. Und auch die Außenplätze der lokalen Gastronomie sind wieder gefragt.

Von unserer Mitarbeiterin Christiane Krause-Dimmock

Ob es die Mehrwertsteuer ist, das Wetter oder die Reiseerleichterung, das sieht jeder anders. Sie selbst profitiere wohl eher kaum von der Idee der gesenkten Mehrwertsteuer, schätzt Christine Helm. Wer bei ihr unverpackte Waren – vom Gummibärchen bis zum Waschmittel – ersteht, der fragt nicht primär nach dem Preis sondern den Inhaltsstoffen.

„Ich werde im kommenden Monat meinen bis jetzt geleasten Wagen ablösen, weil ich ihn behalten will“, freut sich Anna Weinlander, dass es sich für sie durchaus bemerkbar machen wird, wenn nur 16 statt 19 Prozent Aufschlag zu berappen sind. Doch wenn sie etwa Bio-Feta und getrocknete Früchte fürs Frühstück einkauft, dann schaut sie dabei nicht auf den Preis. Drei Prozent sind für sie hier nicht ausschlaggebend. Es wäre obendrein schwierig dies an die Kunden weiterzugeben, spricht Christine Helm von einer echte Herausforderung für einen so kleinen und vor allem neuen Laden.

Ambiente, Architektur und Sauberkeit

Rund 150 Meter entfernt von dem Geschehen sitzt Gaetano Sabatino und genießt einen Espresso. Von der Senkung der deutschen Mehrwertsteuer hat der Urlauber aus Italien noch nichts gehört. Eine wirkliche Rolle spiele das für ihn nicht. Wenn er an den Schaufenstern entlang laufe und dabei etwas entdeckt, das ihn anspricht, dann würde er den Kauf nicht von drei Prozent abhängig machen, die er einsparen könnte.

Dass er den Samstagnachmittag in der Innenstadt verbringt, sei viel eher dem Ambiente der Fußgängerzone, der Architektur und der Sauberkeit geschuldet, die hier herrscht.

Ein kleines bisschen ärgere ich mich schon. Frank Hirsch

Die vom Staat ermöglichte Preissenkung sei es wohl letztlich ohnehin nicht, die Lust aufs Shoppen macht, schätzt Helga Verspohl die Lage ein. Viel zu viele Rabattangebote winken bei den Einzelhändlern, explizit im Bereich Textilien. Da fielen wohl die drei Prozent – jedenfalls spontan – nicht wirklich ins Auge. Corona hat in den vorangegangenen Wochen mächtig gebremst und nun müsse die Ware raus, hat sie großes Verständnis dafür, dass hier nicht gekleckert sondern richtiggehend geklotzt wird beim Ansetzen des Rotstifts. Etwas kaufen, was sie nicht wirklich benötigt, würde sie deshalb aber nicht.

Anna Rozbicka nutzt diese Gelegenheit um einzukaufen allerdings schon. Doch sei das nicht den guten Angeboten geschuldet, sondern weil sie einfach manche Dinge routinemäßig ohnehin kaufen würde, erklärt die werdende Mutter.

„Ein kleines bisschen ärgere ich mich schon“, gesteht Frank Hirsch. Er hat nämlich kurz bevor er von der Mehrwertssteuersenkung erfuhr, einen neuen Großbild-Fernseher gekauft. Den hätte er rund 50 Euro billiger bekommen können. Nicht wirklich viel angesichts des Gesamtpreises und letztlich für ihn auch nicht kaufentscheidend. „Wäre aber schön gewesen.“

Ob diese Ersparnis dann einfach in der Haushaltskasse untergebuttert worden wäre, kann er nicht sagen. „Ist ja müßig darüber nachzudenken. Aber ich hätte vermutlich meine Frau zum Abendessen eingeladen.“ Das wäre allerdings teurer geworden als 50 Euro, ist er überzeugt. „Und genau das ist ja auch der Sinn der Aktion, wenn ich die Idee richtig verstanden habe.“

Die Gastronomie könnte nach der langen Durststrecke diese Art von Unterstützung jetzt besonders gut brauchen. Auch Claudio Colle, der neben der Fieserbrücken-Baustelle ein echtes Traditionshaus in Sachen Eis und mehr betreibt, kennt das Problem sehr gut.

Baden-Badens Flair genießen

„Bei uns war am Wochenende allerdings viel Betrieb.“ Doch hat hier wohl kaum jemanden der Umstand gelockt, dass eine Eiskugel um drei Prozent billiger sein könnte. Wer hier einen Tisch ergattert, der will das Ambiente, die Leckereien und ein bisschen Baden-Badens Flair genießen. Langsam kehre die Touristen zurück, hat er festgestellt. „Aber leider noch lange nicht in dem Umfang, in dem wir Gastronomen es brauchen würden.“

