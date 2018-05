Strafe für Ekel-Zustände

Von Franz Mors

Wegen mehrerer Verstöße gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch flatterte einer 25-Jährigen ein Strafbefehl ins Haus. Dagegen erhob sie Einspruch und deshalb kam es am Donnerstag vorm hiesigen Amtsgericht zur Hauptverhandlung. Am Ende wurde die junge Frau, weil sie vorsätzlich Lebensmittel, die nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet waren, in den Verkehr brachte, zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 15 Euro, also 1 800 Euro, verurteilt.

Hygienevorschriften wurden missachtet

Die junge Frau war im Juni 2016 Geschäftsführerin eines asiatisches Restaurants in einer Umlandgemeinde, als Lebensmittelkontrolleure dort auftauchten. Die Zustände, die diese in der Küche und im Lagerraum vorfanden und auch fotografisch reichlich protokollierten, waren mit den Geboten und Verordnungen zum Führen eines Speiselokals nicht vereinbar.

Asia-Restaurant bereitete Sushi neben der Spüle zu

Da fanden sich Spuren der Verschmutzung an allen Ecken und Enden. Und auch die Hygienevorschriften bezüglich der Lebensmittelvorräte waren sträflich missachtet worden. Fisch und Fleisch wurden bei Raumtemperatur gelagert, Sushi neben der Spüle angerichtet, Küchengeräte zeigten sich reichlich verunreinigt. Die Zustände führten auch nach zwei weiteren Kontrollbesuchen nicht zur Entwarnung.

Im März 2017 schloss das Lokal

Mehrere Gutachten bestätigten, dass vorgefundene Lebensmittel für den Menschen nicht mehr zum Verzehr geeignet waren. Im März 2017 schloss schließlich das Lokal.

Die Beschuldigte war die bis zuletzt verantwortliche Geschäftsführerin. Sie sei nur beim ersten Besuch der Lebensmittelkontrolleure anwesend gewesen.

Geschäftsführerin kontrollierte die Gaststätte über Monate nur telefonisch

Später sei sie ins Saarland gezogen. Sie habe jedoch immer bei ihren Eltern und dem angestellten Koch nachgefragt, ob alles der Ordnung gemäß verlaufe. Sie gab jedoch zu, über Monate den Gaststättenbetrieb nur telefonisch kontrolliert zu haben.

Frau räumt Vorwürfe ein

Bei diesem Stand der Beweisaufnahme regte Richter Christoph Schaust bei der Beschuldigten an, sich mit ihrer Verteidigerin zu besprechen, den Einspruch gegen den Strafbefehl nur auf die Rechtsfolgen, also die Höhe der Strafe, zu beschränken. Dem stimmte sie dann auch nach kurzer Beratung zu und räumte damit die Vorwürfe ein. Weil sie derzeit ein monatliches Einkommen „auf Sozialhilfeniveau“ beziehe, wurde schließlich eine geringere Geldstrafe verhängt.