Tageseltern im Landkreis Rastatt erhalten trotz Corona weiter Geld

Nicht nur Kindergärten haben wegen der Corona-Pandemie geschlossen, auch Tageseltern dürfen ihre Schützlinge seit dem 17. März nicht mehr betreuen. Das Landratsamt Rastatt zahlte ihnen für den März zwar noch Geld, wollte die Überweisungen aber für den April stoppen. Die Betroffenen sahen sich in ihrer Existenz bedroht und gründeten eine Interessengemeinschaft. Nach Protesten lenkte die Behörde jetzt ein. Auch im April soll es die Auszahlung geben.

Margit Schröter hatte sich am Montag an unsere Redaktion gewandt. Die Tagesmutter aus Gernsbach schlug Alarm. Sie und ihre Kolleginnen erhalten vom Landratsamt eine Stunden-Pauschale pro Kind, das sie betreuen. Zwar habe die Behörde in einer Rundmail am 17. März zunächst mitgeteilt, dass die Betroffenen für März und April weiter mit Zahlungen rechnen können, dies sei in einem weiteren Schreiben in der vergangenen Woche aber revidiert worden. Die Aprilzahlung solle nun ausgesetzt werden.

Entscheidung in der Chefetage fällt positiv für Tagesmütter aus

„Wir stehen vor dem Aus“, warnte Schröter angesichts ohnehin knapper Einnahmen vor dramatischen Auswirkungen bei den Tagesmüttern. Kurzfristig schloss sie sich mit 26 Kolleginnen zusammen, um beim Landratsamt Veto einzulegen und sich an die Öffentlichkeit zu wenden.

Und die Initiative kann einen schnellen Erfolg feiern. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte Landratsamtssprecherin Gisela Merklinger am Montag, dass das Thema noch einmal auf Leitungsebene diskutiert werden solle. Am Dienstag verkündete sie dann das Ergebnis: „Wir haben uns entschlossen, die Zahlung im April weiterzuführen.“

Darauf hätten sich der zuständige Dezernent Stefan Biehl und Landrat Toni Huber verständigt. „Wir wollen damit unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Wir sind froh, dass wir ein gut funktionierendes Netz der Tagespflege haben, das wir wahren und stärken wollen“, sagte Merklinger.

Wir verdienen sehr wenig Margit Schröter, Tagesmutter aus Gernsbach

Die Auszahlung erfolge allerdings unter einem Vorbehalt. Sollte der Bund ein Corona-Hilfspaket schnüren, von dem auch Tageseltern profitieren, müssten die Auszahlungen des Landratsamts damit verrechnet werden. Auch die nun revidierten Entscheidung, im April kein Geld auszuzahlen, hatte das Landratsamt mit möglichen Hilfen auf Bundesebene begründet.

Kosten für Versicherungen und Miete laufen weiter

Schröter ist froh über die Kehrtwende. Ansonsten hätten ihrer Darstellung zufolge viele Kolleginnen um die berufliche Existenz gebangt. „Wir müssen unsere laufenden Kosten ja auch weiter bezahlen“, verweist sie auf Ausgaben unter anderem für Versicherungen oder auch Miete. Grundsätzlich sei das Einkommen der Tageseltern gering: „Wir verdienen sehr wenig.“

Wie es in den nächsten Wochen mit der Kinderbetreuung weitergeht, ist offen. Bislang plant die Landesregierung, Kindergärten und Schulen nach Ostern wieder zu öffnen. Das würde dann auch für die Tagespflege gelten. Aber Schröter hat angesichts der Entwicklung der Pandemie ihre Zweifel, ob dieser Zeitplan eingehalten wird. Gerade in der Kinderbetreuung sei es problematisch, die aktuellen Verhaltensvorgaben immer umzusetzen: „Erwachsene kann man disziplinieren, damit sie zum Beispiel eine Maske tragen. Bei Kindern ist das schwieriger.“

Sollten die Tagespflegeeinrichtungen auch im Mai geschlossen bleiben, will das Landratsamt erneut entscheiden, wie es mit der Situation umgeht. „Vielleicht gibt es bis dahin auch eine Entscheidung des Bunds über mögliche Hilfen“, sagt Merklinger.

Schröter kann dem vorübergehenden Disput auch eine positive Seite abgewinnen: den Zusammenschluss der Tagesmütter zu einer Initiative. „Es ist schön, dass man nicht mutterseelenallein dasteht“, sagt sie. Diesen Verbund wollten die Betroffenen in jedem Fall aufrecht erhalten. „Wir haben bei der Tagespflege noch viele Baustellen“, sagt Schröter.