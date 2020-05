Trotz Corona: Am Wochenende steigen in Bietigheim 90er- und Mallorcaparty als Autokonzerte

Anzeige

Sangria fließt direkt aus dem Eimer. „Anton, Anton“ brüllt die Masse, die Partylöwen liegen sich in den Armen. Eine Ballermann-Party in Zeiten von Corona? Tatsächlich wird in Bietigheim am Samstagabend ein Event mit Schlagermusik und Bühne an der Festhalle gefeiert. Außerdem am Abend davor noch eine 90er-Party. Allerdings ist alles reichlich abgespeckt und die Besucher sitzen – vor Ansteckung gut geschützt – in der Sicherheit ihrer eigenen Autos.

Von unserem Redaktionsmitglied Catrin Dederichs

Mit der Idee stießen die Veranstalter Summerfield Events und Freiraum Rastatt bei der Gemeinde Bietigheim zunächst auf wenig Gegenliebe. „Wir waren sehr zurückhaltend“, sagt Bürgermeister Constantin Braun. „Oberste Priorität haben die Gesundheit und die Eindämmung des Coronavirus.“

Grünes Licht mit null Toleranz von der Gemeinde für die Party im Auto

Geschäftsführer Thomas Schenkel legte ein Sicherheitskonzept vor und verwies auf ähnliche Veranstaltungen in anderen Orten. Die Gemeinde wiederum verfasste eine 17 Punkte starke Liste mit Auflagen und gab schließlich grünes Licht.

Anzahl der Besucher, kontaktlose Übergabe der Getränke und wie viele Leute gleichzeitig aufs Klo dürfen: Die Vorschriften regeln genau, wie sich Personal und Besucher verhalten müssen. „Hier gilt eine Null-Toleranzpolitik. Falls das nicht klappt, wird abgebrochen und es findet in dieser Form nie mehr statt“, kündigt der Bürgermeister an. Polizei und Ordnungsamt werden demnach an beiden Abenden nach dem Rechten sehen und auch Braun selbst will sich von der Einhaltung der Auflagen überzeugen.

Nach genau festgelegtem Parkplan dürfen sich maximal 123 Fahrzeuge auf der Festwiese verteilen. In jedem Auto sitzen höchstens zwei Personen mit Blick auf die Bühne.

Blinker rechts und links statt die Hände zum Himmel

Für Freitagabend kündigt Schenkel vier DJs an, darunter die „Top Acts“ Mola Adebisi und Aquagen. Zum Programm sagt der Geschäftsführer, „die Künstler legen nicht nur Platten auf, sondern sie versuchen, die Leute abzuholen.“ Konkret: Statt „Die Hände zum Himmel“ kommt etwa die Ansage „Blinker links, Blinker rechts“. Zudem verspricht der Verantwortliche eine Show mit Scheinwerferlicht, Nebelmaschine und Flammenwerfer.

Bei der Mallorcaparty einen Tag später sollen laut Schenkel sieben Künstler für Stimmung sorgen, darunter Lorenz Büffel und Almklausi. Immer abwechselnd trete ein Discjockey und ein Künstler auf. „Sie sind alle sehr publikumsnah. Ich könnte mir vorstellen, dass sie durch die Fahrzeugreihen laufen und zum Mitmachen animieren“, sagt er.

Autokonzert in Bietigheim ist ein Testlauf für ganz Deutschland

Autokonzerte sind für Schenkel Neuland. In Bietigheim testen die Veranstalter ihr Konzept; im Erfolgsfall wollen sie damit später in ganz Deutschland unterwegs sein. Seit neun Jahren feiern die Bietigheimer im Herbst regelmäßig Malle-Partys, üblicherweise mit 3.000 Besuchern aufwärts. Ein Ersatz für das große Fest in der Halle soll das Konzert in Miniformat jetzt nicht sein. Schenkel sagt: „Wenn es bis dahin die Verordnung hergibt, feiern wir im September unsere zehnte Mallorcaparty in Bietigheim.“

