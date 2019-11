Über die Hälfte der Wildbienenarten gefährdet

Hartwig Rihm, Präsident der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) verdeutlichte gegenüber den BNN seine Bedenken, falls die Bekämpfung mittels BTI nicht mehr möglich sein sollte. Man sei darauf angewiesen, die Schnakenbekämpfung verlässlich planen zu können, nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass auch mit entsprechendem personellen Einsatz kalkuliert werden müsse.

Schließlich hänge auch der Hochwasserschutz und die Umsetzung von Poldermaßnahen von einer effektiven Schnakenbekämpfung ab. Durch den Einsatz von BTI werde keine einzige Biene geschädigt, sagt Rihm und wirbt dafür, in dieser Debatte weniger mit plakativen Parolen, als vielmehr mit Maß und Ziel zu argumentieren.

Fragenbogenaktion im Sommer

Im Sommer dieses Jahres hatte die KABS eine Fragebogenaktion initiiert. Insgesamt kamen fast 12 000 Fragebögen zurück. Alleine in Au am Rhein – jener Gemeinde in der Hartwig Rihm einst als Bürgermeister der Schnakenbekämpfung einen besonders hohen Stellenwert eingeräumt hatte, antworteten bei der Befragung 348 Personen. 343 Personen, also fast 99 Prozent, halten demnach die Stechmückenbekämpfung für sehr wichtig. 73 Prozent gaben an, auf die Mückenstiche sehr empfindlich zu reagieren. 83 Prozent hatten zum Zeitpunkt der Befragung bekundet, sich in den vorangegangenen Wochen von den Plagegeistern stark belästigt gefühlt zu haben – und für über 95 Prozent der Befragten verbessert die Stechmückenbekämpfung das persönliche Wohlbefinden.