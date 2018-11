Veterinäramt bescheinigt gute Arbeit im Tierheim Rastatt

Anzeige

Von Martina Holbein

Das Rastatter Tierheim öffnet am Freitag, 16. November, wieder für die Öffentlichkeit. Es wird dann immer freitags und samstags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet sein. Während dieser Zeit können Termine für eine Tiervermittlung vereinbart oder Spenden abgegeben werden. Was die Tierheimleitung und die Vorsitzende des Tierschutzvereins Rastatt, der das Tierheim betreibt, nicht wollen, ist, dass die Öffnungszeiten als Ausflugsevent genutzt werden.

„Das tut unseren Tieren nicht gut“, so die übereinstimmende Aussage, „wenn an einem Tag viele Leute die Katzenzimmer stürmen und ihre Streicheleinheiten loswerden wollen“. Manche Katzen genießen das, andere aber, die etwas scheueren, bräuchten Tage, um den Stress wieder abzubauen. „Klar verstehen wir die Leute, die wollen ja auch nur etwas Gutes, aber uns liegt das Wohl der Tiere am Herzen.“

Tierheim Rastatt ordnungsgemäß

Das sah auch die Vertreterin des Veterinäramtes Landkreis Rastatt so bei ihrem Kontrollbesuch. „Wir haben doch alle ein Ziel: Dass es den Tieren gut geht“, sagte sie und bescheinigte genau dies dem Tierheim Rastatt. „Da ist alles in Ordnung, alles ordnungsgemäß und dem Tierschutz entsprechend“, so ihre Einschätzung, nachdem sie mehr als zwei Stunden alles genau inspiziert hatte, „sogar die Ecken, wo sonst keiner hinguckt“, ergänzte sie lachend.

Rücktritte im Vorstand

Nachdem am 22. Oktober bei der Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins „lautstark die Fetzen“ flogen, sechs von acht Vorstandsmitgliedern zurücktraten, war es für die Aufsichtsbehörde wichtig, nach dem Rechten zu sehen, zusätzlich zu den ohnehin regelmäßigen Kontrollen.

Mitgliederversammlung steht an

„Wir können dem Team nur gute Arbeit bescheinigen.“ Ende Januar, Anfang Februar soll es eine erneute Mitgliederversammlung geben. So lautet der Vorschlag des Deutschen Tierschutzbundes, an den sich Vorsitzender Sibylle Fritz gewandt hatte. „Da sollte es doch einige von den 400 Mitgliedern geben, die mit uns zusammenarbeiten wollen“, so ihre Hoffnung. Mit „uns“ meint sie sich als Vorsitzende und ihren Mann als Stellvertreter.

Erziehung großer Hunde

Gesucht wird derzeit auch per Stellenanzeige überregional ein/e qualifizierte/r Tierpfleger/in speziell für den Hundebereich. Denn es sind nicht die kleinen, kuscheligen Hunde, die länger im Tierheim sitzen und besondere Aufmerksamkeit und Erziehung brauchen, sondern große Hunde mit problematischer Vergangenheit, die schwer zu vermitteln sind.

Die Arbeit wird sonst zu gefährlich.

Des Weiteren haben sich die Mitarbeiter zu Fortbildungen angemeldet, besonders im Fachbereich „Verhaltensstörungen bei Hunden“. „Die Arbeit wird sonst zu gefährlich, auch für uns.“ Deshalb auch die Schulungen für die „Gassigeher“: „Wir müssen für die zwei am jeweiligen Ende der Leine garantieren können“, so Sibylle Fritz, „sonst ist unser Tierheim die Versicherung ganz schnell los und die Hunde dürfen gar nicht mehr raus.“

Wenig Geld für hohe Gebühren

Gebraucht werden noch zusätzliche kräftige Hände bei der ehrenamtlichen „Tierheimschaffergruppe“, die in den Gebäuden und auf dem Gelände alles in Ordnung hält. Und es werden Geldspenden benötigt, mehr als Futter, Näpfe oder Decken. „Wir haben bis zu 5.000 Euro an Müllgebühren jährlich zu bezahlen und durchschnittlich 3.000 Euro für den Tierarzt“, macht die Vorsitzende auf die finanziellen Anforderungen aufmerksam.

„Wir wollen dem Anspruch nach Öffentlichkeit gerecht werden, aber können das nur soweit leisten, wie es die personellen Ressourcen erlauben und wie es den Tieren gut tut. Denn ihr Schutz ist unsere Aufgabe.“

Flohmarkt im Advent

Am 15. Dezember gibt es im Übrigen von 14 bis 17 Uhr einen Advents-Flohmarkt auf dem Tierheimgelände, bei dem alles rund um Hund und Katz und Kleintier erworben werden kann.

Neue Besuchsgruppe für Katzen

Neu eingerichtet werden soll eine Katzenbesuchsgruppe, deren Mitglieder zuvor eine Schulung erhalten. Maximal zehn Personen soll die neue Gruppe umfassen, damit die Tiere nicht überfordert werden. Eine Voranmeldung ist unter E-Mail vorstand@tierheim-rastatt.de oder telefonisch auf dem Anrufbeantworter (07222) 21424 möglich.