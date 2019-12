Vorerst kein dritter Wertstoffhof im Landkreis Rastatt

Anzeige

Die Kreisverwaltung sieht vorerst keinen Bedarf für einen dritten Wertstoffhof im Landkreis Rastatt. Stattdessen soll die Anlage in Gaggenau verbessert werden. Zu diesem Ergebnis kommt das Ingenieurbüro Teamwerk AG aus Mannheim.

Da der neue Wertstoffhof in Bühl-Vimbuch gut angenommen wird, hatte der Betriebsausschuss des Kreistags Rastatt eine Bedarfsanalyse für den Bau einer dritten Anlage im Landkreisgebiet in Auftrag gegeben. „Ob man einen weiteren Wertstoffhof baut, ist eine Komfortfrage. Man kann es machen, aber es gibt keinen Zwang“, sagte Projektleiter Cornelius Schürer am Montag in der Ausschusssitzung.

Das Ingenieurbüro hat zunächst den Ist-Zustand der Anlieferungen auf den Anlagen in Bühl-Vimbuch und Gaggenau-Oberweier sowie auf den beiden privaten Anlagen untersucht und festgestellt, „dass der Landkreis seine gesetzlichen Pflichten zur Abfallwirtschaft mit den zwei Anlagen erfüllt“.

Die Kosten für einen dritten Wertstoffhof lägen bei rund 3,5 Millionen Euro, die Kapital-, Betriebs- und Personalkosten beliefen sich auf etwa 600.000 Euro im Jahr. „Eine zusätzliche Anlage würde die Situation nur graduell verbessern“, so Schürer.

Zwar würden sich die durchschnittlichen Anfahrtszeiten der Bürger um 16 Prozent verringern, was zu Einsparungen von einem Euro pro Jahr und Einwohner führe. Allerdings würden die Betriebskosten den Haushalt gleichzeitig mit 2,50 Euro pro Jahr und Einwohner belasten.

„Außerdem ist nicht mit Mehreinnahmen durch eine Steigerung der Annahmemengen zu rechnen“, sagte Schürer. Diese Mengen würden dann den übrigen Anlagen fehlen. Die Empfehlung der Teamwerk AG an die Kreisverwaltung lautete demnach, für den Bau eines dritten Wertstoffhofes keine Mittel zu verwenden.

CDU möchte Kooperation mit anderen Anlagen prüfen

Stattdessen solle in die seit den 1980er Jahren bestehende Anlage „Hintere Dollert“ in Gaggenau-Oberweier investiert werden, um die häufig bemängelten Warte- und Abfertigungszeiten zu reduzieren.

CDU-Sprecher Hartwig Rihm glaubt hingegen, dass der Wertstoffhof in Gaggenau „auch nach der Optimierung ein Nadelöhr bleibt“. Man wolle eine Verbesserung für die Einwohner im nördlichen Landkreis, folglich solle geprüft werden, ob eine Kooperation mit privaten Betreibern oder der Stadt Rastatt möglich sei.

Robert Wein (Freie Wähler) regte an, dass die Kommunen konkrete Vorschläge für einen potenziellen Standort machen sollen. Peter Hirn (SPD) zeigte sich überrascht, dass die Standortfrage nochmals aufgegriffen wird: „Nach der ausführlichen Analyse erübrigt sich für unsere Fraktion das weitere Vorgehen.“ Ran an Gaggenau-Oberweier solle stattdessen die Devise lauten.

Landrat Toni Huber schlug vor, die Ergebnisse der Analyse zur Kenntnis zu nehmen und in der nächsten Sitzung im Frühjahr 2020 abschließend zu beraten. Außerdem solle bis dahin ein Konzept für die Verbesserung der Anlage „Hintere Dollert“ entworfen werden, um dann „auf gezielter Grundlage zu entscheiden“. Dieser Vorschlag wurde einstimmig beschlossen.