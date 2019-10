Wer kommt für bundesweite PFC-Schäden auf? Neue Ideen beim dritten Rastatter Expertenforum

Anzeige

PFC-Schäden gibt es in der ganzen Bundesrepublik, die gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen sind immer noch unklar, die Frage nach Sanierungsmöglichkeiten für belasteten Boden und Grundwasser ist offen und wer das alles zahlen soll, ist auch umstritten: Diese und weitere Diskussionspunkte standen am Mittwoch beim PFC-Expertentreffen in Rastatt auf der Tagesordnung.

Von unserer Mitarbeiterin Patricia Klatt

Die PFC-Belastung der Region und die Konsequenzen daraus führten am Mittwoch nun schon zum dritten Mal PFC-Experten, Betroffene und Vertreter der Politik auf Einladung der Stadtwerke Rastatt in die Badener Halle. „Wir wissen heute mehr als damals und wir haben gelernt, mit dem Problem umzugehen und die Risiken, auch wenn wir sie noch nicht alle kennen, zu minimieren“, fasste Landrat Toni Huber die Situation treffend zusammen.

Zwischenstand in Rastatt vorgestellt

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Rastatt, Olaf Kaspryk, sowie die Umweltingenieurin Lorena Rodriguez gaben einen Statusbericht über den hiesigen Schadensfall und betonten vor den mehr als 100 Teilnehmern, mit welchem Aufwand hier die Qualität des Trinkwassers gewährleistet werde.

Die Liste der vortragenden Referenten las sich dann wie ein „Who Is Who“ der PFC-Experten. Den Anfang machte der Umweltrechtler Wolfgang Köck, Professor an der Universität Leipzig, der über die auf EU-Ebene anstehenden Grenzwerte für PFC im Trinkwasser referierte, die im Zusammenhang mit der Wasserrahmenrichtlinie sowie dem Ausmaß der PFC-Belastung des Grundwassers möglicherweise neue rechtliche Wege für den Wasserversorger eröffnen würden.

Müssen Herstellerfirmen am Risiko der Chemikalien finanziell beteiligt werden?

40 Quadratkilometer PFC-belastetes Grundwasser hätten eine große wasserrechtliche Relevanz, so Köck. Er warf weiterhin die Frage auf, ob man nicht grundsätzlich auch die Produzenten von PFC-Stoffen an möglichen Sanierungskosten beteiligen müsse – eine Frage, die während des ganzen Tages diskutiert wurde und allgemeine Unterstützung fand.

Martin Cornelsen von „Cornelsen Umwelttechnologie“ stellte die heute bekannten und gängigen Reinigungs- und Immobilisierungsverfahren vor und betonte, das es nicht das eine Verfahren bei den PFC-Belastungen geben würde. Jürgen Hölzer von der Universität Bochum erläuterte die umweltmedizinische Bewertung: „Die Stoffe gehören nicht ins Blut und auch nicht ins Trinkwasser“, so Hölzer.

Thomas Straßburger vom Bundesministerium für Umwelt- und Naturschutz und Annegret Biegel-Engler vom Umweltbundesamt gingen auf die Aktivitäten auf Bundes- und EU-Ebene ein und es wurde einmal mehr thematisiert, wie kompliziert und auch wie kleinschrittig die ganze PFC-Problematik und -Regulierung überall sei.

Handlungsleitfaden der bundesweiten Arbeitsgruppe in Vorbereitung

Ein grundsätzlicher PFC-Handlungsleitfaden sei in Vorbereitung und im November werde ein Bericht über die Möglichkeiten einer punktuellen und auch flächenhaften Sanierung vorgestellt, so Straßburger. Man brauche mehr Gelder für die Forschung, viele Effekte seien noch gar nicht erfasst, geschweige denn reguliert und manches sei einfach eben auch mühsam, so Straßburger.

Die PFC-Problematik sei auf Bundesebene „noch nicht so angekommen“ und das hiesige erarbeitete Wissen über Sanierung und Reinigung sei innovativ für Deutschland. Annegret Biegel-Engler betonte, dass PFC in Mittelbaden ein einzigartiger Fall sei und „man hat hier vor Ort das, was möglich war, gemanaged“.

Karte mit bundesweiten Schadensfällen übergeben

In diesem Zusammenhang sei die Verteilungskarte der bundesweiten PFC-Belastungen, die im Auftrag der Stadtwerke Rastatt durch die Steinbeiss-Transferzentrum Mittelstand erstellt worden sei, ein wichtiger Schritt zu Transparenz und Aufklärung, so Biegel-Engler. Ein Blick auf diese Karte, die auf der Seite der Stadtwerke online gestellt ist, zeigt bislang als Momentaufnahme insgesamt 250 PFC-Schadensfälle.

„Eine bundesweite Datenbank der Schadensfälle ist nicht nur für die Wasserversorger wichtig“, betonte Kaspryk. Das Gesamtresümee der Veranstaltung war durchweg ein Positives, war zu erfahren.