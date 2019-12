Wie sich der Weihnachtsmarkt in Rastatt um Nachhaltigkeit bemüht

Anzeige

Die meisten Standbesitzer auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt setzen auf Mehrweg-Verpackungen. Es ist ein Trend, der den Besuchern gefällt und die Umwelt schonen soll.

Von unserem Mitarbeiter Stephan Friedrich

Wo viel gefeiert wird, da entsteht auch eine Menge Müll. Ob dem auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt wirklich so ist, haben sich die BNN genau angeschaut und mit Standbesitzern gesprochen, was sie in Sachen Umweltschutz tun und was sich in den vergangenen Jahren entsprechend verändert hat.

Fazit dabei: Es wird eine Menge getan und fast jeder macht gerne mit. Auch wenn es seitens der Stadt Rastatt als Veranstalter des Weihnachtsmarktes und der Schlossweihnacht kein dezidiertes ökologisches Konzept für die Ausgabe von Getränkebechern und Tellern gibt, ist es nach Meinung von Markt- und Eventmanager Markus Lang eine gewachsene Tradition, Müll bei der Essens- und Getränkeausgabe bestmöglich zu vermeiden.

So gibt es die Bratwurst mit Papierserviette und Brot, Crêpes und Waffeln nur auf Papier sowie Pommes in der Pommesschale aus Pappe. „Zuckerwatte bieten die Beschicker am Holzstiel an und gebrannte Mandeln gibt es aus der Papiertüte“, berichtet Lang. Er hebt hervor, dass Glühwein und Punsch von fast allen Standbesitzern in Tassen ausgeschenkt werden.

Müllvermeidung ist gelebte Praxis auf dem Markt

„Müllvermeidung und Mehrweg sind also seit geraumer Zeit gelebte Praxis auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt, ohne dass dies groß als neues Konzept verkauft werden müsste“, so Lang auf Anfrage. Gedanken macht sich das Stadtmarketing, wie man künftig auf die Verwendung von Plastikverpackungen reagieren soll.

Bei Besuchern kommt Konzept an

Bei den Besuchern kommt es gut an, wenn beispielsweise der Flammkuchen von Bernhard Ockenfuß auf Papptellern serviert wird. Die früher verwendeten Holzbretter hätten sich nicht durchgesetzt, berichtet Ockenfuß und verweist darauf, dass der Flammkuchenofen mit Holz aus badischen Wäldern befeuert wird.

Nicht ganz so gut sieht die Ökobilanz bei der ebenfalls im Angebot befindlichen Suppe aus. Die wird in Suppenschalen aus Plastik ausgeschenkt, dazu gibt es einen Plastiklöffel. „Leider gibt es in diesem Bereich noch keine richtig gute Alternative“, bedauert Ockenfuß.

Derweil werden etwas weiter Schupfnudeln in Pappschalen verkauft, während die Currywurst samt Holzgabel angeboten wird. Langos und Waffeln gibt es auf einer Serviette. Dass alles aus Papier oder Pappe ist, finden die Besucher gut. Einige aber geben zu bedenken, dass am Ende alles im selben Mülleimer landet. „Ich bin mir nicht sicher, ob hier schlussendlich eine Mülltrennung stattfindet“, sagt Marcel Schneider aus Haueneberstein.

Waltraud Puhl, die direkt neben der großen Aktionsbühne seit vielen Jahren Pizza verkauft, berichtet, dass in diesem Jahr Pappteller ohne Beschichtung eingesetzt werden: „Für die Besucher ändert sich dadurch quasi nichts, aber es ist deutlich umweltfreundlicher“, sagt sie und verweist auf die verschiedenen Getränke, die in Pfandflaschen verkauft werden.

Allerdings sind diese aus Plastik. Schräg gegenüber gibt es den Kartoffel-Twister auf dem Holzstab, während indische Kost im Pappbecher serviert wird. Komplett auf Glas setzt Hugo Levy, der die Glühweinpyramide in der Mitte des Marktplatzes betreibt.

Den Glühwein gibt es im Glas

Bier und andere Getränke gibt es auch in Glas-Pfandflaschen, während Glühwein und Punsch in Gläsern ausgeschenkt wird. „Wir haben das vor rund 15 Jahren eingeführt und es wird sehr gut angenommen“, sagt Marvin Levy und zapft wieder heißen Glühwein in vier Gläser. Für den Beschicker bedeutet Glas deutlich mehr Aufwand, denn die Becher müssen vor Ort gereinigt werden, bevor sie wieder in den Umlauf kommen. Dafür sorgt eine Hochleistungsspülmaschine. Viele Besucher aber möchten die Gläser, die gegen Pfand ausgegeben werden, auch behalten. Hugo Levy weiß das und hat bereits Glühweingläser nachgeordert.