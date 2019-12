Wunschbaum erleichtert die Weihnachtszeit in Rastatt

Anzeige

Den Weg zur Diakonie in Rastatt finden viele Mütter, Väter und Kinder nicht selten, um sich den eher schweren Themen des Familienlebens zu widmen. Anstatt finanzieller Sorgen oder Schicksalsschläge wird in den kommenden Tagen jedoch pure Vorfreude zum Anlass. Die Geschenke der Aktion Wunschbaum auf dem Weihnachtsmarkt liegen bald bereit.

Die Stadt übergibt sie am heutigen Freitag an das Diakonische Werk. Für die teilnehmenden Kinder geht mit dem gelben Stern einer ihrer Wünsche in Erfüllung, den Mama oder Papa vermutlich nicht hätten erfüllen können. „Die wirklich wichtigen Dinge im Leben kann man nicht mit Geld bezahlen. Das vermittle ich meinem Sohn auch“, sagt Annika (Name von der Redaktion geändert). „Aber welches Kind freut sich nicht über ein Geschenk an Weihnachten?“

Die 33-Jährige ist alleinerziehend, Kontakt zum Vater des dreijährigen Sohnes bestehe keiner. Da dieser noch studiert, bekommt sie vorerst auch keinen Unterhalt. „Da ich keinen Vollzeit-Kita-Platz bekommen habe, arbeite ich in Teilzeit“, erklärt die Arzthelferin. „Uns geht es gut, mein Kind ist gesund. Das Geld reicht zum Leben, aber Sparen ist nicht drin.“

Spielzeugautos stehen oben auf der Wunschliste

Durch Hilfsbereitschaft bei der Aktion strahlen die Augen ihres Sohnes unter dem Weihnachtsbaum aber noch ein bisschen mehr. Vergangenes Weihnachten war in seinem Päckchen ein Spielzeug-Feuerwehrauto. „Das liebt er bis heute.“ Und auch in diesem Jahr stehen Autos ganz oben auf der Wunschliste des Jungen. „Ich sage ihm immer, wenn wir mal aus unserer Situation raus sind, ziehen wir auch ein Sternen-Kärtchen und beschenke andere“, sagt Annika.

Sie sei dankbar für das Mitgefühl derjenigen, die einen Sternenwunsch erfüllen. Für ihren Sohn stammen alle Geschenke aber noch vom Weihnachtsmann und dem Nikolaus. „Von mir bekommt er natürlich auch etwas“, erzählt sie. Auf Kinderflohmärkten etwa kaufe sie gerne im Voraus ein, was einige Zeit später verschenkt werden könnte. „Man versucht eben mitzuhalten“, sagt Annika.

150 Sterne wurden ausgefüllt

„Entstanden sind die Idee zum Wunschbaum und die Kooperation zwischen Diakonie und Stadt beim Pendeln mit dem Zug“, erinnert sich Corinna Kopf vom Diakonischen Werk an ihr damaliges Gespräch mit einem städtischen Mitarbeiter. Seit rund fünf Jahren gehören die gelben Sterne nun zur Adventszeit dazu.

150 Stück wurden dieses Jahr inzwischen ausgefüllt, begonnen habe man anfangs mit nur 50. „Es wird einfach mehr gebraucht“, so Kopf mit Blick auf die steigenden Fallzahlen in den Beratungsstellen. „Wir begleiten einige Geschichten schon seit Jahren und wissen, so ein Päckchen macht es leichter“, erklärt Kopf.Enttäuscht sein müsse vermutlich keins der Kinder. „Wir sind jeden Tag auf den Marktplatz gegangen, um neue Karten aufzuhängen. Jedes Mal waren alle am Ende des Tages weg“, sagt Kopf.

Geschenke kommen von Herzen

Eine Schneekugel stand auf dem Stern, den die Tochter von Jakob (Name von der Redaktion geändert) ausgefüllt hat. Ihr älterer Bruder wünsche sich einen Fußball. Finanziell habe die Familie zu kämpfen. Vater Jakob verlor durch einen Unfall vor 13 Jahren sein Sehvermögen – er erkennt nur noch Licht. Im Jahr 2000 kam er von Kamerun ins Asyl nach Deutschland. Bis zu seinem Unfall habe er immer gearbeitet, danach sei das irgendwann nicht mehr möglich gewesen.

Seine Kinder helfen ihm oft, indem sie ihn auf der Straße begleiten und leiten. „Ich brauche immer Unterstützung und Hilfe von anderen“, erklärt er. Manchmal verliere er etwa die Orientierung. Zum Abholen der Wunschbaum-Päckchen komme seine Tochter bestimmt auch mit. „Das Geschenk aus der Aktion kommt von Herzen“, sagt Jakob. „Denn man schenkt anderen nur etwas, wenn man es auch will.“