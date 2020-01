Zu wenig Abstand: Radfahrer wird bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Anzeige

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs und zu wenig Sicherheitsabstand: Bei einem Unfall in Muggensturm bei Rastatt ist ein 39-jähriger Radfahrer auf der Landstraße 67 schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit.

Der 39-Jährige fuhr gegen 8 Uhr mit seinem Fahrrad auf der rechten Fahrbahnseite von Malsch in Richtung Muggensturm. Als ein Lkw-Fahrer den Fahrradfahrer überholen wollte, streifte der Außenspiegel des Lkw den 39-Jährigen am Kopf. Dadurch geriet der Mann ins Straucheln, prallte kopfüber auf die Leitplanke und zog sich schwere Verletzungen zu.

Dabei hatte der Radfahrer noch Glück im Unglück: Weil ein Notarzt in einem Rettungshubschrauber zufällig in der Nähe unterwegs war, konnte der Verunglückte schnell in ein Karlsruher Krankenhaus gebracht werden.

Keine Fahrerlaubnis für 7,5-Tonner

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hielt der Lkw-Fahrer während des Überholvorgangs keinen ausreichenden Seitenabstand ein. Außerdem sei der 52-Jährige nicht im Besitz einer ausreichenden Fahrerlaubnis für den 7,5-Tonner.

Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Die Polizei gab sie gegen 10 Uhr wieder frei. Der Radfahrer war der Polizei zufolge ohne Helm unterwegs.

