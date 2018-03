Zuschauer erleben Zeit in allen Dimensionen

Von Elisa Walker

Jeder hat schon einmal die Zeit totgeschlagen, gewonnen oder verloren. So abstrakt die Zeit ist, kann sie mit Uhren gemessen werden und wissenschaftlich betrachtet gilt sie sogar als vierte Dimension. Die Zeit in all ihren Facetten präsentierte das Ensemble 99 nun bei der Premiere von „Zeit – Wer hat sie? Oder hat sie uns?“ unter der Regie von Maike Raguenet.

Außergewöhnliches Konzept

Die zahlreichen Besucher schlüpften an diesem Abend zunächst in bequeme Hausschuhe und wurden zu einem Wohlfühlabend in der Reithalle begrüßt. Im Theatersaal herrschte dann verkehrte Welt: Während die Schauspieler auf der Tribüne über zwei Ebenen agierten, platzierten sich die Zuschauer Liegen und Stühlen auf der Bühne. Die Füße hochgelegt, genoss man zur Einstimmung den filmischen Sonnenuntergang auf der Leinwand.

Publikum legt die Füße hoch

Für ihr außergewöhnliches Konzept hat Raguenet Darsteller verschiedener Fasson zusammengebracht. So trafen in lockerer Folge Schauspielszenen des Ensembles auf die Darbietungen des Tanz-Raums Rastatt und wurden auf der Leinwand begleitet von stimmigen Fotografien sowie Filmschnipseln mit Lokalkolorit. Untermalt, begleitet und durchbrochen wurden die Szenen von Saxofonist Sönke Frank. Seine Melodien zeigten sich nachdenklich oder lockerleicht im Wechsel mit Uhrwerk-Geräuschen und metallischer Musik aus den Boxen. In Gruppen- und Einzelauftritten mit Koffern oder Kissen tanzend, präsentierten derweil neun Kinder und Jugendliche in fließenden Bewegungen anspruchsvolle Choreografien.

Service

Weitere Aufführungen am 3., 15., 16. und 17. März, jeweils um 19.30 Uhr. An den Sonntagen 4. und 18. März ist bereits um 18.30 Uhr Beginn. Ticketreservierungen beim Ticketservice der Badner Halle unter (0 72 22) 78 98 00 oder an der Abendkasse.

Eine Pause gab es keine, doch man war schließlich gekommen, um ein Zeitexperiment zu wagen. Ohne Blick auf die Uhr ließen sich die Zuschauer teilweise mit geschlossenen Augen intensiver auf das Gesprochene ein. Zwischen wissenschaftlichen, philosophischen und poetischen Betrachtungen war auch Zeit zum Zurücklehnen und Nachdenken. Allen voran ging Harald Hemprichs emotionale Zeit-Erfahrung, in der die Zeit zur unliebsamen Bekannten des „aus der Zeit Geschleuderten“ mutierte.

Zeit für Entschleunigung

Auch Alltägliches fand seinen Raum: Judith Großmann und Klaus Winterhoff gaben einen dramatisch-amüsanten Einblick in den absurden Zeit- und Optimierungsdruck in der Pflegearbeit. Amelie Wagner mimte eine überzeugend ausgebrannte Bandarbeiterin, der schließlich als menschlicher Maschine die Sicherungen durchbrannten. Im nächsten Moment wurde sie zur Multitasking-Süchtigen, die während eines Telefonates keine Sekunde still sitzen konnte. So vorhersehbar diese Szenen im Einzelnen erschienen, erreichten sie in dem 80-minütigen Stück vor allem, dass sich der Zuschauer selbst darin wiederfinden konnte. Snacks und Massagen (Physiotherapeutin Gabriele Erben) rundeten das Angebot ab.

Wer nach einem Abend ohne Zeitgefühl noch überlegte, ob er Zeit für Entschleunigung hat, dem schleuderte das Ensemble zu seinem lang beklatschten Finale einen klaren Appell entgegen: „Nimm sie dir!“