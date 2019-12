Zwei Badener berichten über ihre Teilnahme am New-York-Marathon

Anzeige

Raimond Fritz und Dieter Kistner haben erneut am New-York-Marathon teilgenommen. Wie 53.633 weitere Starter hielten sie bis ins Ziel durch. Für Fritz war es die vierte, für Kistner die zehnte Teilnahme an dem sportlichen Großereignis am Hudson River.

Von unserem Mitarbeiter Helmut Heck

Vor 25 Jahren waren die 42 Kilometer noch 94 Minuten kürzer. Und Raimond Fritz war jünger. Mit 35 Jahren lief der Durmersheimer Malermeister 1994 zum ersten Mal zusammen mit Dieter Kistner, Freund seit Jugendtagen, den New-York- Marathon. Dieses Jahr gingen die Beiden wieder an den Start. Für Fritz war es die vierte, für Kistner die zehnte Teilnahme an dem sportlichen Großereignis am Hudson River.

Diesmal trotzten sie dem Dauerlauf, mehr oder weniger unbeabsichtigt, neue schöne Seiten ab, wie nach der Rückkehr zu erfahren war. Fritz, für den als Malermeister mit eigenem Betrieb planvolles Vorgehen Alltag ist, hadert ein paar Wochen nach dem Rennen immer noch mit seiner Herangehensweise.

Irgendwann haben die Muskeln gestreikt Raimond Fritz

Er habe am Anfang geglaubt, zu langsam zu sein. Tatsächlich sei er mit zuviel Tempo unterwegs gewesen. „Mit Luft, Herz, Puls habe ich nie Probleme bekommen“, irgendwann aber hätten die Muskeln gestreikt, schildert er eine Zwangslage, in der nur noch Herunterschalten geholfen habe – vom Laufen ins Gehen.

Kamerad Kistner, der Geschäftsführer der Karlsruher Majolika ist und in Au am Rhein wohnt, war bereits in der Vorbereitungszeit von körperlichen Gegenkräften gebremst worden. Das Training mit Ehefrau Martina Kistner-Bayne als Mentorin musste reduziert werden.

Karrieren sehen wie Parallelkurven aus

Alles in allem schauen die Marathon-Karrieren der Freunde nach einem Vierteljahrhundert immer noch aus wie Parallelkurven. Kistner kam 1994 nach vier Stunden, zwei Minuten, 38 Sekunden im Ziel an, Fritz zwölf Minuten später.

In diesem Jahr brauchte der Mann aus Au fünf Stunden und 46 Minuten, der Durmersheimer zwei Minuten mehr. Der Gleichklang ließe vermuten, sie hätten sich Seite an Seite motiviert. Dafür jedoch lagen Startplätze und Startzeiten zu weit auseinander.

Fans verfolgen von zuhause Marathon

Man kann es an der maßgeblichen BIB-Nummer erkennen, die man mit weiteren Daten auf der Internetseite des New-York-Marathon findet. Die Homepage machte es den Fans zuhause möglich, die Kumpane in Echtzeit zu verfolgen.

Einer, der sich mit spezieller Spannung für den Lauf von Fritz interessiert haben dürfte, ist Robert Höllig. Der TuS-Handballer, der selbst schon einmal in New York mitlief, ging sozusagen als Personal-Trainer mit dem Handwerksmeister seit Jahresbeginn regelmäßig Kilometer sammeln.

„Langsam angehen“ habe ihm sein Instruktor beständig eingetrichtert, kann sich Fritz nicht so recht erklären, warum er sich in der Geschwindigkeit verschätzt habe. „Das kommt davon, wenn man den Kenianern nachlaufen will“, soll Höllig in Anspielung auf afrikanische Koryphäen trocken kommentiert haben. Die 94 Minuten, die er diesmal länger auf der Strecke war, stellten sich in gewisser Hinsicht als Gewinn heraus.

Zuschauer an der Strecke faszinieren

Fasziniert erzählt Fritz vom intensiver als sonst wahrgenommenen Zuschauertreiben entlang der Strecke. Kistner gibt genauso begeistert Eindrücke wieder von bestimmt über 20 Bands, die an den Straßenrändern gespielt hätten, von Abschnitten, in denen das Leben tobte und vom Viertel der orthodoxen Juden, wo es absolut „quiet“ gewesen sei, unwirklich still.

Die Erlebnisse und Bilder sprudeln förmlich hoch aus der Erinnerung. Allein das Übersetzen mit der Fähre zum Start auf Staten Island mit Tausenden von Läufern an Bord sei unvergesslich, vom zehntägigen Sightseeing mit Subway, Bus, Fahrrad und zu Fuß ganz zu schweigen.

Wie sie auf der Marathon-Route inzwischen vor jeder Kurve wissen, was sie dahinter erwartet, kennen sich die Wiederholungstäter in der Weltmetropole immer besser aus, trauen sich in unbekanntes Terrain vor.

Startplatz kostet mehrere hundert Euro

Kistner lässt schon die nächste Überseereise ahnen, der Kompagnon gibt sich bodenständiger. Fritz hatte den mehrere hundert Euro teueren Startplatz zum 60. Geburtstag von den „Rotweinläufern“ geschenkt bekommen. Der Handwerksmeister, der auch noch seinem Amt als Obermeister der Maler- und Lackiererinnung gerecht werden muss, spielt mit dem Gedanken, das Marathonkapitel zu beenden.

Dabei haben ihn die Strapazen gelehrt, dass man sich die 42 Kilometer von New York auch kürzer einbilden kann. Würde er doch nochmals antreten, würde er auf keinen Fall mehr auf die Distanz in Kilometern achten, die alle 5.000 Meter ausgeschildert werde. Er würde sich an die Meilen halten: „da wird jede einzelne angezeigt“. Größter Vorteil dabei: Ein Marathon ist nur 26 Meilen lang.