Nein. Es gab schon immer einen gewissen Bevölkerungsanteil, vor allem an den politischen Rändern, die auch der ARD-Tagesschau misstraut haben. Nur wurde dies damals nicht so thematisiert. Heute erleben wir durch die Vielzahl der Medien eben auch eine Vielstimmigkeit, welche die Verbreitung alternativer Erzählungen erleichtert. Was heute die sogenannten Sozialen Medien sind, war bis in die 1970er Jahre eben der Stammtisch. Auch dort wurden Dinge artikuliert, die man heute für nicht akzeptabel hält. Auch damals gab es Nazis und Kommunisten, die von der demokratischen Linie deutlich abgewichen sind. Denken Sie nur an die radikaleren Teile der Studentenbewegung der 68er oder den früheren Rechtsradikalismus.