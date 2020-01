Ausbildung mit Auszeichnung bei der Sparkasse Karlsruhe

Anzeige

Der Einstieg in eine erfolgreiche Berufslaufbahn: Bei der Sparkasse Karlsruhe beginnen jährlich circa 50 Auszubildende ihre Karriere. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann und geschätzt wird: So wurde die Sparkasse auch im Jahr 2019 für ihre „ausgezeichnete Ausbildung“ von der IHK Karlsruhe geehrt. Dies zeigt deutlich die hohe Qualität der Berufsausbildung.

Praxiserfahrung in Filialen und Beratungseinheiten

Bei der Sparkasse erhalten die Azubis einen idealen Einstieg ins Berufsleben. Denn während der Ausbildungszeit liegt der Fokus in der praktischen Ausbildung in den Filialen und speziellen Beratungseinheiten wie Vermögens-, Finanzierungsberatungen, Backofficeabteilungen und dem Servicetelefon. Hier erleben sie die Kundenberatung hautnah. Die praktischen Tätigkeiten und erworbenen Kenntnisse werden durch innerbetriebliche Seminare und Trainings abgerundet und zusätzlich vertieft. Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz. So endet zum Beispiel die Einführungswoche mit einer gemeinsamen Aktion und im weiteren Verlauf lernen sich die Azubis im Rahmen eines Outdoor-Trainings besser kennen.

Höhere Abschlüsse in kurzer Zeit

Nach der Ausbildung ist noch lange nicht Schluss. Über die eigene Sparkassenakademie in Stuttgart können in kurzer Zeit höhere Abschlüsse erzielt werden, die auf neue Aufgaben vorbereiten. Wer also den täglichen Umgang mit Menschen schätzt, Spaß an der Kommunikation hat und die Finanzwelt kennen lernen möchte, ist bei der Sparkasse Karlsruhe genau richtig.

Ausbildungen und Studiengänge bei der Sparkasse Karlsruhe:

Bankkaufmann (m/w/d)

Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Finanzassistent (m/w/d)

Bachelor of Arts – Fachrichtung Bank (m/w/d)

Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Wer mehr über die Karrieremöglichkeiten bei der Sparkasse Karlsruhe erfahren möchte, kann sich am Stand des Unternehmens auf der Messe „Einstieg Beruf“ erkundigen.

Weitere Informationen finden sich auch auf der Homepage der Sparkasse Karlsruhe.