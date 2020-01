Designer von Morgen lernen bei der Modeschule Bruchsal

Anzeige

Das dreijährige Berufskolleg für Mode und Design an der Balthasar-Neumann-Schule 2 in Bruchsal bietet Bewerbern mit Abitur oder mittlerem Bildungsabschluss eine qualifizierte, vollschulische Ausbildung zum/zur staatlich geprüften Designer/in – Mode. Ein breites Spektrum von Fachinhalten und Kompetenzerwerb ermöglicht unseren Absolventen den direkten Einstieg bei namenhaften Modeunternehmen. Als Zusatzqualifikation kann ab dem zweiten Ausbildungsjahr die Fachhochschulreife erworben werden, die zu einem weiterführenden Studium berechtigt.

Neben dem kreativen und handwerklichen Aspekt liegt ein weiterer Schwerpunkt auf der Umsetzbarkeit in Industrie, Handwerk und Dienstleistungen – Mode hat sich längst als Genre zwischen Kultur und Wirtschaft etabliert. Der ganzheitliche Ansatz des Berufskollegs trägt dem Rechnung und rüstet die Absolventen für die rasch wechselnden Ansprüche der Branche.

Kreativ und professionell

Über die letzten 25 Jahre wurde die Fashion Show des Berufskollegs Mode und Design zu einem Highlight im Veranstaltungskalender Bruchsals. Über Themen wie Biodiversity, Architecture goes Fashion und Humanatomy bis zur Duften Mode erlebten die Zuschauer die Modevielfalt hautnah. Die zurückliegende 25. Jubiläumsshow der Modeschule Bruchsal unter dem Motto ‘Walk on thin Ice’ ermöglichte den Schülerinnen und Schülern, ihre kreativen Outfits unter professionellen Bedingungen vor mehr als 800 Zuschauern an zwei Abenden im ausverkauften Bürgerzentrum Bruchsal zu präsentieren. Das Konzept der Kollektionen hatten die Jungdesigner der Abschlussklasse innerhalb eines Workshops erarbeitet. Fast täglich wird die Bevölkerung mit Fakten konfrontiert, dass die Menschen durch massive Umweltverschmutzung eine Störung des ökologischen Gleichgewichts herbeiführen. Doch das Ausmaß ihres Handelns ist ihnen oftmals nicht bewusst. Der Klimawandel und das Aussterben von Tierarten sind nur ein Teil der Zerstörung der Umwelt.

Nachhaltige und umweltfreundliche Materialien

Diese Entwicklungen wurden in der Modenschau von den Schülerinnen und Schülern näher beleuchtet. Sie setzten sich mit den ökologischen Problemen und deren Folgen auseinander. Bei der Umsetzung der Kollektionen wurden möglichst nachhaltige und umweltfreundliche Materialien verwendet. Wasserverschmutzung durch Öl, Ausrottung von Tierarten und Dürre gaben die Inspirationen für die Kreationen. Die Jungdesigner wollten so ein Zeichen setzen und daran erinnern, dass jeder Einzelne als Teil des Ökosystems einen positiven Einfluss darauf nehmen kann. In der Fashion Show zeigten sie einen Querschnitt der fachlichen und praktischen Kompetenzen, die sie in der Ausbildung im Bereich der Produktentwicklung erworben haben.

Mit Modeillustration, Schnitttechnik, CAD-Entwurf, CAD-Schnitt, Fertigung und vielem mehr erlernen die Azubis an der Balthasar-Neumann-Schule 2 in Bruchsal die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Umsetzung. Die Bewerbung für das Schuljahr 2020/21 ist bereits möglich, das entsprechende Formular findet sich als Download unter www.bns2.de. Mehr dazu erfährt man auf den Infoabenden am Freitag, 7. Februar 2020 und Freitag, 24. April 2020 jeweils um 18 Uhr. Der Aufnahmeworkshop findet am Freitag, 20. März 2020 und 29. Mai 2020 jeweils von 9 bis 13 Uhr statt.

SAVE THE DATE:

Einstieg Beruf, Karlsruhe, Samstag, 18. Januar 2020

Jobs for Future, Mannheim, Donnerstag, 13. Februar bis Samstag, 15. Februar 2020

Ausbildungsmesse Bretten, Samstag, 21. März 2020

Ausbildungsbörse Bruchsal, Samastag, 25. April 2020

Berufsinformationsmesse Offenburg, Freitag, 15. Mai bis Samstag, 16. Mai 2020

Fashion Show 2020, Freitag 3. Juli um 20 Uhr im Bürgerzentrum Bruchsal