Karrierestart bei den Badischen Neuesten Nachrichten

Wie wäre es mit einem Job bei der Zeitung? Bei der großen Ausbildungsmesse „Einstieg Beruf“, die am Samstag, 18. Januar 2020, von 10 bis 15.30 Uhr in der dm-Arena Messe Karlsruhe stattfindet, sind auch die Badischen Neuesten Nachrichten wieder mit einem attraktiven Stand dabei. Wer schon immer wissen wollte, welche beruflichen Möglichkeiten dort zu finden sind oder wie die Arbeit bei einer Zeitung generell abläuft, sollte unbedingt am Stand 087 in der Halle 1 vorbeischauen.

Vor Ort stehen die Azubis der Badischen Neuesten Nachrichten bereit und informieren interessierte Schüler und Schülerinnen, Studenten, junge Berufseinsteiger und angehende Azubis über die verschiedenen Ausbildungsberufe des Verlagshauses, wie zum Beispiel Medienkaufmann*frau und Mediengestalter*in. Zusätzlich dazu wird auch eine Volontärin der Zeitung vor Ort sein, die die verschiedenen spannenden Tätigkeitsbereiche der Redaktion vorstellt.

Freier Ausbildungsplatz

Gut zu wissen: Für das Jahr 2020 haben die Badischen Neuesten Nachrichten noch einen freien Ausbildungsplatz als Medienkaufmann*frau in den Bereichen Digital und Print zu vergeben. Eine gute Chance, in einem spannenden, vielseitigen und anspruchsvollen Berufsfeld durchzustarten und in die Welt des Verlagswesens einzutauchen. Wer also neugierig geworden ist, ein Teil vom BNN-Team werden möchte oder mehr über Badischen Neuesten Nachrichten erfahren will, ist am Stand auf der Messe „Einstieg Beruf“ herzlich willkommen.