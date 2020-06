Caroline und Leyla engagieren sich für Nashörner

Anzeige

Das Nördliche Breitmaulnashorn ist vom Aussterben bedroht. Caroline und Leyla finden das schrecklich. Sie haben daher die Aktion „Ein Herz für Nashörner“ ins Leben gerufen und bereits 1.000 Euro für die Rettung der Tiere gesammelt. Die beiden Zwölfjährigen erzählen Euch, wie sie auf die Idee kamen und was sie machen.

„Wir haben im September 2017 erfahren, dass es nur noch drei Nördliche Breitmaulnashörner gibt. Inzwischen sind es sogar nur noch zwei. Denn ein paar Monate später ist eines der Nashörner gestorben.

Es gibt kaum noch Nördliche Breitmaulnashörner, weil Wilderer viele Nashörner töten, um ihr Horn teuer zu verkaufen. Das ist zwar strengstens verboten, aber selbst in Reservaten ist der Schutz der Nashörner schwierig.

Wir finden es sehr schrecklich, dass das Nördliche Breitmaulnashorn fast ausgestorben ist. Zum Glück gibt es Forscher, die an einer künstlichen Befruchtung arbeiten, um das Nördliche Breitmaulnashorn vor dem Aussterben zu bewahren. Doch das ist unvorstellbar teuer!

Verkauf von Stoffherzen

Deshalb haben wir beschlossen mitzuhelfen und haben unsere Aktion „Ein Herz für Nashörner“ gegründet. Wir starteten mit einem selbst gemachtem Plakat und ein paar selbst genähten Stoffherzen, die wir für zwei Euro verkauft haben.

Bis heute haben wir unser Sortiment ständig erweitert und verkaufen in der Schule beim Tag der offenen Tür, bei Festen und im vergangenen Jahr sogar beim Artenschutztag vom Karlsruher Zoo. So haben wir jetzt schon mehr als 1.000 Euro eingenommen.

Dieses Geld spenden wir an das Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW), das an der künstlichen Befruchtung arbeitet.

Wir freuen uns, dass unsere Aktion so gut läuft. Damit haben wir am Anfang gar nicht gerechnet. Wenn dir die Natur auch am Herzen liegt, dann werde auch aktiv. Auch Kinder können etwas bewirken.“

Südliches und Nördliches Breitmaulnashorn

Das Breitmaulnashorn lebt in Afrika. Es gibt ein Südliches Breitmaulnashorn und ein Nördliches Breitmaulnashorn. Erstere sind im Süden des Kontinents zu Hause, letztere in der Mitte und im Osten. Die beiden weltweit noch lebenden Nördlichen Breitmaulnashörner sind in Kenia.